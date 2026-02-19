Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de febrero de 2026 BAJO ANALISIS

Revés para Tapia: la IGJ rechazó el pedido para trasladar la sede de AFA a Provincia

La Inspección General de Justicia rechazó el cambio de sede que había solicitado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un nuevo revés para Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la entidad, en su intensa pelea con el Gobierno de Javier Milei.

