Apps
Jueves, 19 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
19 de febrero de 2026
BAJO ANALISIS

Revés para Tapia: la IGJ rechazó el pedido para trasladar la sede de AFA a Provincia

La Inspección General de Justicia rechazó el cambio de sede que había solicitado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un nuevo revés para Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la entidad, en su intensa pelea con el Gobierno de Javier Milei.

Revés para Tapia: la IGJ rechazó el pedido para trasladar la sede de AFA a Provincia
Compartir

La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó el cambio de sede que había solicitado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un nuevo revés para Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la entidad, en su pelea con el Gobierno de Javier Milei.

El organismo determinó que la AFA mantiene pendientes la presentación y regularización de balances y otros trámites administrativos. En particular, detalló que aún se encuentran bajo análisis actuaciones vinculadas a la reforma estatutaria y a los ejercicios contables correspondientes al período 2017-2024.

Además, la IGJ dispuso una inspección en el domicilio declarado -calle Mercedes 1366, distrito de Pilar - con el objetivo de verificar la existencia real de la nueva sede. Según el acta, no se halló identificación alguna del número denunciado.

Semanas atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya había impugnado la solicitud tras corroborar que la numeración indicada no existía en la calle y que en el predio solo había un lote alambrado con un cartel que anunciaba la futura construcción de una sede social y museo.

La entidad presidida por Claudio Tapia había formalizado el pedido en enero. Por el momento, el domicilio legal de la AFA continuará fijado en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la IGJ.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CUARTO EN LA ERA MILEI

País paralizado y tensión política: masivo paro de la CGT contra la reforma laboral

Con UTA y gremios estratégicos a la cabeza, la huelga busca exhibir el rechazo sindical a un proyecto que consideran regresivo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

IOMA en terapia

Policía Adicional: la Provincia endurece reglas en medio de un descontento creciente

La Legislatura vuelve al ruedo con el reparto de cargos como principal preocupación

Acuerdo en el peronismo marplatense: Iriart integra su espacio al esquema de Kicillof

Microcentrales hidroeléctricas y hotel de lujo en Baguales: vienen por el agua

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET