Jueves, 19 febrero 2026
19 de febrero de 2026
TERRIBLE

La policía británica detiene al expríncipe Andrés Mountbatten Windsor por conducta sexual inapropiada

El hermano del rey Carlos III fue arrestado en su residencia de Sandringham. La detención se enmarca en la investigación sobre sus vínculos con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein

En un operativo que ha sacudido a la monarquía británica, la Policía del Valle del Támesis arrestó esta mañana al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, conocido anteriormente como duque de York y hermano menor del rey Carlos III. 

El arresto se produjo alrededor de las 8:00 hora local en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, donde reside desde que fue despojado de sus títulos y privilegios reales en octubre de 2025.

Según el comunicado oficial de la policía, se detuvo a “un hombre de unos sesenta años procedente de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público”,  un delito de extrema gravedad en el Reino Unido. 

Los agentes realizaron registros simultáneos en domicilios de Berkshire y Norfolk, y al menos ocho vehículos policiales participaron en la operación. 

La fuerza no identificó nominalmente al detenido, siguiendo la normativa nacional, aunque múltiples medios confirmaron que se trata de Andrés Mountbatten-Windsor.

La investigación se reactivó con fuerza tras la publicación reciente de millones de páginas de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Jeffrey Epstein. 

Entre las evidencias destacan correos y archivos que revelan una relación estrecha y presuntamente delictiva entre el ex príncipe y el multimillonario, incluyendo la supuesta transmisión de informes comerciales confidenciales del Gobierno británico relativos a las relaciones con países como Hong Kong o Singapur en torno a 2010, cuando Andrés ejercía como enviado especial para el Comercio Internacional.

El caso representa una de las mayores crisis para la familia real británica en décadas, agravada por el hecho de que la detención coincide con el cumpleaños del implicado.

