Reforma Laboral en Diputados: el minuto a minuto de un debate caliente
Tras la media sanción en el Senado, Diputados debate la Reforma Laboral este jueves, en medio de un paro general de la CGT. El principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada.
En simultáneo con el paro nacional convocado por la CGT, la Cámara de Diputados convocó a sesionar este jueves desde las 14 horas para tratar la Reforma Laboral que ya cuenta con media sanción en el Senado y que el Gobierno pretende aprobar antes del cierre de las extraordinarias.
De esta manera, quedó confirmada la huelga impulsada por la CGT para este mismo jueves y, aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta a la gestión de Javier Milei.
El principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada, teniendo en cuenta que muchos diputados deben llegar al Congreso desde sus provincias, sin vuelos por la medida de fuerza.
Mar del Plata sale a la calle
Este jueves, Mar del Plata amaneció atravesada por un paro general con fuerte impacto en los servicios y una nueva movilización en el centro. La medida, convocada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo, tendrá en la ciudad una marcha desde las 16.30 en Plaza Rocha contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Además, sectores de izquierda concentrarán previamente frente al Municipio.
El alcance de la huelga será amplio: no habrá colectivos por la adhesión de la UTA y también se verá afectada la circulación de taxis y remises. Los bancos permanecerán cerrados por la medida de la Asociación Bancaria —con home banking operativo— y en la administración pública se interrumpirán tareas tanto a nivel provincial como municipal por la adhesión de los gremios estatales.
La protesta impactará además en educación y salud. Docentes de distintos niveles confirmaron su participación y en hospitales se garantizarán guardias mínimas. En paralelo, el puerto ya opera con fuerte inactividad tras el inicio de un paro de 48 horas de la Federación Sindical Marítima y Fluvial, que mantiene amarradas a buena parte de las embarcaciones pesqueras.
Cómo funcionan colectivos, trenes y el subte
"La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad", exprearon en un comunicado difundido este miércoles que ya ofuscó al presidente Javier Milei y compañía.
Además, desde el gremio ferroviario de La Fraternidad anticiparon su adhesión al paro, así que los trenes quedaron igual de descartados, lo que terminará de alterar la interacción entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
También anunciaron su adhesión los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), cuyos miembros son los choferes de taxi y de camiones, el personal de servicio marítimo y fluvial, y los aeronavegantes y pilotos.
Así quedan descartados los vuelos comerciales, los servicios de navegación fluvial y marítima, el transporte de mercadería, y el subte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los metrodelegados anunciaron que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se unirá a la medida de la CGT contra la Reforma Laboral.