Nacionales 19 de febrero de 2026 VIAJE EXPRES

En medio del debate por la reforma, Milei buscará una nueva foto con Trump

El presidente Javier Milei comenzará este jueves la gira de su decimocuarto viaje a Estados Unidos, donde buscará consolidar, una vez más, su relación política y comercial con la gestión de su par de ese país, Donald Trump.

