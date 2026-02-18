Movilización en Mar del Plata: vecinos y trabajadores reclamaron medidas urgentes contra la inseguridad
Con una marcha que unió el Monumento a San Martín con los Tribunales y la Jefatura Departamental, una columna de más de dos cuadras exigió respuestas a la Justicia y a las fuerzas policiales. La jornada, marcada por un fuerte tono punitivista y el respaldo de diversos sectores sociales, culminó en el Palacio Municipal con la entrega de un petitorio para el intendente interino.
(Vía La Tecla Mar del Plata)
Bajo una consigna unificada de pedido de seguridad, Mar del Plata fue escenario este miércoles 18 de febrero de una gran movilización que concentró a más de dos cuadras de personas en el centro de la ciudad. La convocatoria, que se inició en el Monumento a San Martín, reunió a un abanico diverso de la sociedad civil: desde vecinos autoconvocados y familias enteras con banderas argentinas hasta trabajadores de aplicaciones de transporte y repartidores. El clima de la protesta estuvo marcado por una fuerte presencia de adultos mayores y el ruidoso apoyo de automovilistas y choferes de colectivos que, sin interrumpir el tráfico, acompañaron el reclamo con bocinazos constantes.
La columna de manifestantes realizó su primera parada frente al edificio de Tribunales, en la intersección de Tucumán y Almirante Brown. Allí, el eje de las críticas se centró en el funcionamiento del Poder Judicial y las sentencias emitidas en el fuero penal. Con un marcado perfil punitivista, los oradores expresaron su malestar frente a lo que consideran una falta de rigurosidad en los procedimientos. “Se están llevando puesta una ciudad entera. Basta de delincuencia”, fue una de las frases más resonantes frente a las dependencias judiciales, donde también se escuchó una advertencia que reflejó el hartazgo de los presentes: “Si ellos no hacen su trabajo, vamos a salir a hacerlo nosotros”.
Posteriormente, la marcha se dirigió hacia la Jefatura Departamental, ubicada en Gascón y Entre Ríos. En este punto, los manifestantes apuntaron directamente contra la cúpula policial y el Ministerio de Seguridad bonaerense. Durante el acto, se difundieron datos estadísticos para argumentar el deterioro de la situación en la última década; según indicaron los organizadores, se pasó de registrar medio millón de causas penales en 2014 a superar el millón en 2024. En lo que respecta a la operatividad local, denunciaron que Mar del Plata contaba con 100 móviles y 100 cuadrículas de vigilancia hace diez años, cifra que se habría reducido a 60 móviles y 60 cuadrículas en la actualidad.
El reclamo en la Jefatura también hizo hincapié en la formación de las fuerzas y la inestabilidad en el mando, señalando que desde 2008 hasta agosto de 2025 han pasado 21 jefes departamentales por la ciudad. Además, se recordó que la escuela Juan Vucetich permanece cerrada desde diciembre de 2019, impidiendo el egreso de nuevos oficiales para la zona. La multitud increpó directamente a la conducción policial al grito de “¿Dónde está? ¿El jefe dónde está?”, en referencia a Cristian Fontana, jefe de la departamental, mientras se sucedían cánticos como “¿Están del lado de los chorros o de los vecinos?” y denuncias de complicidad institucional.
A medida que la movilización avanzaba, el apoyo se hizo sentir desde los edificios, donde vecinos filmaban con sus teléfonos y otros se sumaban a la protesta mediante "cacerolazos" desde sus balcones. En las veredas, comerciantes y turistas observaban con asombro la magnitud de la marcha; mientras algunos alentaban, otros miraban con incredulidad el paso de la multitud. La jornada concluyó en las puertas del Palacio Municipal, custodiado por efectivos policiales, donde los manifestantes entregaron un petitorio al intendente interino, Agustín Neme, exigiendo que el reclamo llegue también a las esferas provincial y nacional. El cierre de la movilización estuvo marcado por el cántico generalizado de “Que se vayan todos”, dejando de manifiesto una profunda crisis de representación y un reclamo de seguridad que, según afirmaron, trasciende las banderas políticas partidarias.