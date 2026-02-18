18 de febrero de 2026
MENSAJE
Siete provincias con semáforo amarillo para la reforma del gobierno
Representantes de las carteras laborales de siete jurisdicciones se reunieron para ratificar que mantienen el poder de policía sobre la implementación de las normas en la materia.
En la víspera del tratamiento en Diputados del proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, representantes de las carteras de Trabajo de siete provincias argentinas se reunieron para ratificar que las jurisdicciones provinciales mantienen el poder de policía sobre la aplicación de las normas en la materia.
El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Provincia de La Pampa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y congregó a representantes de los ministerios de Trabajo de esta provincia y también de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Misiones.
El cónclave fue la continuidad de un pedido conjunto de las provincias al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, para que convoque al Consejo Federal del Trabajo.
El ministro bonaerense Walter Correa y el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo pampeano, Roberto Pedehontáa, encabezaron la reunión, de la que también participaron las secretarias de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán, y de La Rioja, Miriam Espinosa, y los subsecretarios de Trabajo de Formosa, Julio Valdez, y de Misiones, Silvana Giménez.
Los representantes de las provincias “avanzaron en el análisis y la redacción de una carta pública para expresar la preocupación por la ausencia de instancias de diálogo federal, en el marco del debate abierto a partir de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, cuyas implicancias impactan sobre las competencias y funciones que ejercen las provincias en materia de policía del trabajo”, explicó en un comunicado la cartera a cargo de Correa.
Todos los funcionarios firmaron una carte de intención que “reafirma que el poder de policía del trabajo es una facultad no delegada por las provincias a la Nación”, subraya el texto. “Entre otros aspectos, las siete jurisdicciones firmantes se comprometieron a impulsar normas que garanticen instrumentos eficaces de control en el marco de las facultades propias de cada provincia. Asimismo, acordaron unificar criterios técnicos, intercambiar información y consolidar una posición común en defensa del federalismo y de la autonomía provincial en materia laboral.”