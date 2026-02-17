Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de febrero de 2026 BOLSILLOS AJUSTADOS

Feriado de carnaval: el impacto en la provincia de Buenos Aires en plena crisis

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer las cifras que dejó un nuevo fin de semana extra largo. La costa atlántica bonaerense tuvo movimiento tras una temporada amarga.

