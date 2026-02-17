17 de febrero de 2026
BOLSILLOS AJUSTADOS
Feriado de carnaval: el impacto en la provincia de Buenos Aires en plena crisis
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer las cifras que dejó un nuevo fin de semana extra largo. La costa atlántica bonaerense tuvo movimiento tras una temporada amarga.
El feriado de Carnaval 2026 dejó cifras récord a nivel nacional: viajaron 3 millones de turistas en todo el país, un 7,2% más que en el mismo fin de semana de 2025, con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones.
De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se trató del mejor registro histórico para un Carnaval. La marca anterior había sido en 2023, con 2.925.000 viajeros. El dato se da en un contexto de restricciones de ingresos familiares, lo que refuerza el peso que tienen los fines de semana largos en las decisiones de consumo turístico.
El gasto directo total creció un 6% a precios constantes frente al año pasado. En cambio, el gasto diario promedio por turista se ubicó en $ 111.605, con una baja del 7,7% también a precios constantes. La estadía promedio fue más extensa: tres días frente a los 2,8 días de 2025. Las promociones en hotelería y transporte aéreo incidieron en la elección de destinos.
El fin de semana estuvo marcado por un clima inestable en buena parte del país, con calor, lluvias y tormentas, una variable habitual de febrero que no incidió de manera determinante en la decisión de viajar.
En la provincia de Buenos Aires, el movimiento turístico fue uno de los más importantes del verano, con la Costa Atlántica y numerosos municipios del interior como protagonistas.
En Mar del Plata la ocupación superó el 80%. La ciudad recibió visitantes durante todo el fin de semana, con recitales, obras teatrales y propuestas recreativas. El movimiento se sintió en playas, comercios y servicios, con un desempeño que superó ampliamente el de un fin de semana habitual de febrero.
Allí se realizó el Gran Corso Central en Plaza España, con el desfile de la Guardia Nacional del Mar y más de veinte murgas y comparsas que reunieron a más de mil participantes.
En el interior bonaerense también se registraron altos niveles de ocupación. En Chascomús, por ejemplo, el gasto promedio diario fue cercano a los $ 100.000 por persona, con estadías de tres noches. Se destacaron el Carnaval Infantil y los eventos deportivos en la laguna.
Lincoln, reconocida como Capital Nacional del Carnaval Artesanal, volvió a ser uno de los epicentros tradicionales, al igual que 25 de Mayo con su Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas. También hubo celebraciones en Dolores, Necochea, Villa Gesell y en distritos del conurbano como Ensenada, Avellaneda y Quilmes.
Más de veinte municipios bonaerenses desplegaron desfiles, comparsas y espectáculos gratuitos, articulando turismo cultural y turismo interno con impacto directo en hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento.
El domingo presentó inestabilidad climática en buena parte del territorio provincial, con lluvias intermitentes, cielo cubierto y alta humedad, bajo alerta amarilla por tormentas en algunos sectores. Las condiciones mejoraron de manera gradual hacia el cierre del fin de semana, con ascenso de temperaturas y mayor presencia de sol.
El carnaval 2026 fue el quinceavo año consecutivo en que la Argentina celebra oficialmente esta fecha como feriado nacional, tras más de tres décadas fuera del calendario. En ese marco, la provincia de Buenos Aires volvió a concentrar una parte significativa del movimiento turístico del país.