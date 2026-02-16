Gira global, pulseada regional: Milei acelera su agenda exterior
Viajes múltiples, reuniones de alto impacto y un foco en la disputa geopolítica con China marcan el nuevo calendario internacional del mandatario.
El presidente Javier Milei prepara una agenda internacional inusualmente intensa que arranca esta semana con un viaje a Estados Unidos. Su cronograma, sujeto a modificaciones constantes, terminó reordenado por la invitación de Donald Trump para participar del lanzamiento del Board of Peace, un foro impulsado por el expresidente estadounidense para intervenir en el conflicto de Medio Oriente. Argentina y Paraguay serán los únicos países de la región presentes.
Tras su presencia en Washington el 19 de febrero, Milei regresará brevemente al país antes de volver a viajar a Estados Unidos para participar, el 7 de marzo, de la reunión de presidentes latinoamericanos convocada por Trump. El encuentro abordará la preocupación del republicano por la influencia de China en América y contará con mandatarios como Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa.
La agenda internacional continuará en Manhattan, donde Milei será uno de los protagonistas del Argentina Week, del 9 al 11 de marzo, acompañado por parte de su Gabinete y con una exposición prevista para el día 10. La seguidilla de compromisos diplomáticos se completará con su presencia el 11 de marzo en Santiago de Chile para la ceremonia de asunción de Antonio Kast, con quien mantiene una relación política cercana.
La gira cerrará con un retorno al interior del país en el marco del Tour de la Gratitud. Tras cancelar su paso por Mendoza por cuestiones de agenda, el Gobierno trabaja en la reprogramación de fechas y ya confirmó que el 19 de marzo Milei visitará Tucumán para participar de un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.