16 de febrero de 2026
FINDE XXL
Escapadas, picos y ocupación: radiografía del Carnaval
Mar del Plata superó el 80% de reservas y la provincia volvió a liderar el turismo interno en un fin de semana marcado por grandes festivales y alta demanda en todo el país.
El fin de semana largo de Carnaval volvió a confirmar el protagonismo turístico de la provincia de Buenos Aires, con la Costa Atlántica como eje del movimiento nacional. Mar del Plata encabezó los arribos con niveles de ocupación que superaron el 75%, mientras que destinos como La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Miramar y Necochea mantuvieron porcentajes similares, consolidando un flujo sostenido de visitantes durante los cuatro días del feriado.
En el caso de Mar del Plata, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica relevó un promedio general de entre el 80% y el 82% de ocupación, con picos cercanos al 90% durante sábado y domingo. A pesar de ese impulso, el sector hotelero advirtió una tendencia creciente hacia estadías más cortas: para lunes y martes se proyectó una caída de hasta 20 puntos, reflejando un patrón de consumo turístico más acotado y sensible al contexto económico.
La capital bonaerense turística no fue la única en registrar movimiento significativo. La Ciudad de Buenos Aires alcanzó un 83% de reservas, su mejor Carnaval en cinco años, impulsada por la agenda cultural y el turismo interno que eligió escapadas de corta y media distancia. Esta dinámica también se replicó en distintos partidos de la provincia donde los carnavales locales fortalecieron la demanda en comercios, gastronomía y alojamientos temporarios.
A nivel nacional, Córdoba se posicionó como uno de los grandes centros turísticos del fin de semana con 370.000 visitantes y un 98% de ocupación en el Valle de Punilla, impulsada por la nueva edición del Cosquín Rock. En Entre Ríos, las ciudades de Gualeguay y Santa Elena alcanzaron el 100% de ocupación por los festejos de Carnaval, mientras que Gualeguaychú registró un 86%.
El movimiento también fue intenso en el Norte argentino, donde Jujuy informó picos del 95% en la Quebrada y ocupación total en pequeñas localidades como Uquía, Huacalera y Maimará. En Corrientes, ícono del Carnaval, el promedio provincial fue del 81%, reafirmando su atractivo cultural y turístico.
El transporte fue otro indicador del éxito del feriado. Aerolíneas Argentinas trasladó a 220.000 pasajeros, las low-cost operaron con ocupaciones del 90% y el sistema fluvial registró un incremento del 27% en turistas provenientes de Uruguay. El flujo hacia la Costa Atlántica se hizo sentir en las rutas 2 y 11, donde se observaron movimientos sostenidos desde el inicio del fin de semana.
Si bien el balance general fue positivo y ratificó la relevancia del Carnaval como motor económico, en la provincia de Buenos Aires el desafío sigue siendo extender la estadía promedio y transformar los picos del sábado y domingo en ocupación pareja durante todo el feriado. El cierre definitivo de la temporada permitirá medir si esta edición logró romper la tendencia del turismo “exprés” que se impone en los últimos años.