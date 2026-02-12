12 de febrero de 2026
Bariloche entra en una pulseada clave por el Plan Director del Cerro Catedral
Con voto de desempate y tras consultar al intendente Walter Cortés, el gobierno municipal dio por concluida la intervención del Consejo de Planificación Municipal. Se abre un cronograma acelerado hacia la audiencia pública y el Concejo Deliberante, donde el proyecto hoy enfrenta una oposición suficiente para trabarlo o forzar cambios de fondo
El gobierno municipal cerró la etapa consultiva del Plan Director para el Cerro Catedral con una definición ajustada y políticamente significativa. Luego de tres horas de debate en el Consejo de Planificación Municipal (CPM), la Secretaría de Planeamiento Territorial inclinó la balanza con su voto de desempate, decisión que fue tomada tras consultar al intendente Walter Cortés.
La resolución puso fin al cuarto intermedio que se arrastraba desde la última reunión presencial y habilitó el tramo final del proceso administrativo. El CPM, con la totalidad de sus integrantes presentes y participación de representantes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, acordó avanzar bajo un esquema de dos etapas que confirma su carácter estrictamente consultivo.
En primer lugar, se abrió un plazo de 10 días hábiles para la recepción de aportes, consultas y observaciones generales por correo electrónico, que podrán enviarse hasta el lunes 23 de febrero a las 15 horas a la dirección secplaneamientoterritorial@gmail.com. Luego, se otorgarán cinco días adicionales para que los miembros del organismo presenten dictámenes o abstenciones debidamente fundamentadas.
El cronograma previsto es ajustado: en alrededor de 15 días se realizaría la audiencia pública y, dentro de un mes, el proyecto podría ingresar formalmente al Concejo Deliberante para su tratamiento. Es en ese ámbito donde el Ejecutivo enfrenta su principal desafío político.
Hoy, el Plan Director no cuenta con el respaldo de los concejales Facundo Villalba, Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Laura Totonelli, Roxana Ferreyra y Tomás Herceingonja. Estas posiciones en contra conforman un bloque que, según la correlación de fuerzas del cuerpo, podría ser suficiente para frenar la iniciativa o forzar modificaciones sustanciales antes de cualquier aprobación.
La definición adoptada en el CPM ratifica que el organismo, tal como lo establece la Ordenanza 546-CM-95, no aprueba proyectos ni autoriza obras. Tampoco adjudica derechos reales ni habilita emprendimientos: su función es exclusivamente asesora y no vinculante. En ese sentido, la decisión final sobre el contenido del Plan Director queda en manos del Ejecutivo municipal y, posteriormente, del Concejo Deliberante.
Con la etapa consultiva cerrada, el futuro del desarrollo del Cerro Catedral ingresa en una fase abiertamente política, marcada por el debate público y una discusión legislativa en la que el oficialismo deberá construir consensos si pretende avanzar sin sobresaltos.