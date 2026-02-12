Volver | La Tecla Nacionales 12 de febrero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Bariloche entra en una pulseada clave por el Plan Director del Cerro Catedral

Con voto de desempate y tras consultar al intendente Walter Cortés, el gobierno municipal dio por concluida la intervención del Consejo de Planificación Municipal. Se abre un cronograma acelerado hacia la audiencia pública y el Concejo Deliberante, donde el proyecto hoy enfrenta una oposición suficiente para trabarlo o forzar cambios de fondo

