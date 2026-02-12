Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de febrero de 2026 PROBLEMATICA

Alarmas en Tandil por fumigaciones y un juicio que puede cambiar las reglas

Productores agroecológicos reportan perjuicios severos por agrotóxicos, en paralelo al proceso penal de Pergamino que cuestiona el modelo de controles en zonas pobladas.

