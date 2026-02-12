12 de febrero de 2026
JUAN VUCETICH
Mientras debaten la Ley Penal Juvenil, PBA firmó convenios para prevenir delito joven
Durante la apertura del Congreso Provincial de Seguridad, el gobernador bonaerense e intendentes bonaerenses firmaron la adhesión al programa Entramados, con el fin de fortalecer la lucha contra el delito infantil.
En la previa de su viaje a Necochea y mientras se debate en la Cámara de Diputados de la Nación la baja de la edad imputabilidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de Berazategui. Allí se suscribió además la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados, destinado a la prevención del delito y la reincidencia por parte de niños, niñas y adolescentes.
Junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el jefe de la Policía, Javier Villar; y el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni, el mandatario firmó un convenio con intendentes por el programa Entramados, que busca luchar contra el delito juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Los alcaldes que pusieron el gancho fueron los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Quilmes, Eva Mieri; y el secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff.
Durante su intervención en Berazategui, Kicillof destacó: “Este no es un espacio para las chicanas y las soluciones mágicas: nosotros no venimos a decir qué es lo que queremos hacer, sino a repasar todo lo que venimos haciendo hace seis años para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.
“Hay sectores que viven hablando de la seguridad, pero luego vienen con sus ideas de ajuste presupuestario: para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”, señaló el Gobernador cuestionando a sectores de la oposición bonaerense. También añadió: “Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad. Por eso, lo que Javier Milei denomina superávit fiscal constituye en realidad una deuda con las provincias y con todo el pueblo argentino”.
Esta iniciativa impulsa una estrategia integral de intervención territorial destinada a abordar la situación de jóvenes con problemas con la ley penal. A través de la coordinación entre políticas provinciales y municipales, se realiza un monitoreo permanente y se llevan a cabo acciones concretas que apuntan a la revinculación con el sistema educativo, el abordaje de consumos problemáticos y la formación para el trabajo.
Al respecto, Kicillof señaló que “hoy alcanzamos a los 30 municipios adheridos al programa Entramados, consolidando una política para prevenir y combatir el delito que involucra a los jóvenes”. “Aquí no se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos: invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”, explicó.
Por su parte, Alonso indicó: “Nosotros creemos en la solidaridad como base para construir seguridad en la provincia de Buenos Aires. El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”.
“No nos van a ver insultando a nadie ni poniéndoles apodos a quienes piensan diferente. En la Provincia tenemos otro método: con respeto y articulando con todos los intendentes, sean del partido que sean, trabajamos todos los días para combatir el delito y construir una Policía más robusta, sólida, mejor equipada y cercana a nuestro pueblo”, cerró el Gobernador.