Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de febrero de 2026 COLABORACIÓN

La Corte bonaerense y el ministerio de Seguridad unen fuerzas para garantizar la custodia en sedes judiciales

La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial y el área que conduce Javier Alonso. El objetivo es mejorar la protección en los ámbitos donde se desarrolla la función jurisdiccional.

Compartir