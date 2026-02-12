Therians: la comunidad urbana que redefine la identidad de los jóvenes

La palabra Therian proviene del griego Therion que alude a un salvaje, a una bestia.



Ahora, las comunidades juveniles adoptaron el término para referirse hacia aquellos que se identifican (de forma emocional, psicológica o espiritual) con una especie animal como pueden ser los lobos, los zorros, los perros, felinos, entre otros. La situación no sucede por una similitud física sino por la conexión y los comportamientos asociados a ellos.



El auge de esta tribu urbana se dio a conocer, en primera medida, a través de las redes sociales como TikTok, Instagram, entre otros. Así ganaron visibilidad mostrándose con máscaras, atuendos y haciendo movimientos inspirados en los animales. Asimismo revelan que tuvieron despertares que los hacen sentirse diferentes.



La mayoría de los que se identifican así tienen entre 12 y 20 años. Algunos tan sólo son parte de una etapa de exploración, otros remarcan que es una vivencia espiritual, física y sensorial.



Este fenómeno debería analizarse en el contexto de las generaciones que exploran nuevas formas de conocerse, nombrarse y representarse. Aún más con la hiperconexión y las validaciones suscitadas dentro del universo digital.



En este contexto surgió un proyecto llamado Firulais que es presentado como la primera escuela therian en Argentina. Es difundido a través de plataformas y está definido como un espacio de encuentro y protección para los jóvenes que se identifican con la comunidad.



Vale mencionar que no se trata de una institución formal sino más bien como una suerte de taller o un espacio de encuentro, de reflexión e intercambio de saberes. De esta manera, se organizan actividades recreativas, charlas, reuniones en espacios abiertos como una plaza, entre otros. Se trata de generar un lugar en donde puedan convocarse sin estigmatización.



Desde las familias y el ámbito educativo se recomienda acompañar estas experiencias desde la escucha activa, la charla y el compromiso con los jóvenes, y adolescentes.