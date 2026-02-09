Apps
Lunes, 9 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
9 de febrero de 2026
ROSARIO DE QUEJAS

El IOMA suma críticas de afiliados y opositores con casos dramáticos

Utilizando una publicación de este medio, el diputado provincial apuntó a la situación de la obra social y cargó contra el oficialismo y su interna. La Tecla Mar del Plata expuso situaciones límites, mientras la entidad acumula quejas y deudas.

El IOMA suma críticas de afiliados y opositores con casos dramáticos
Compartir

La interna del peronismo bonaerense, que se saldó con una lista de unidad entre kicillofistas y cristinistas para consagrar a Axel Kicillof como nuevo presidente del PJ bonaerense, dominó la escena política estas últimas semanas.

Sin embargo, desde la oposición insisten en señalar que oficialismo se olvida de los grandes problemas de los bonaerenses, enfrascados en cuestiones partidarias que no resuelven la vida de los ciudadanos.

Así, el diputado provincial Fernando Rovello utilizó una publicación de La Tecla.info para apuntar al Gobierno provincial por la caótica situación que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que acumula deudas y críticas de los afiliados.

“La Provincia de Buenos Aires está explotada por todos lados, IOMA re contra fundida y sin cobertura, quejas de afiliados por todos los pueblos, pero Kicillofok parece que está en el secundario jugando a las pulseadas con los de La Cámpora. Es de locos.  Viven en otro mundo”, sostuvo el pehuajense.De hecho, la obra social provincial, conducida por Homero Giles, es azotada con denuncias por demoras eternas en turnos, falta de cobertura para medicamentos y conflictos con médicos que no cobran desde hace meses . 

Según consignó La Tecla Mar del Plata, en esa región los afiliados oncológicos alzaron la voz en el marco del Día Mundial contra el Cáncer para denunciar un sistema de “peregrinaje cruel”. 

Los damnificados apuntan contra la gestión de Axel Kicillof y la cúpula camporista de la obra social, acusándolos de priorizar la burocracia militante y el ahorro de costos por sobre la supervivencia de los pacientes.

Según el texto difundido por los propios afiliados, se ha consolidado una práctica de dispensa de medicamentos sin controles adecuados de calidad, seguridad y eficacia, una herencia de las flexibilizaciones de patentes iniciadas durante la pandemia bajo las gestiones de Ginés González García y Daniel Gollan, que hoy parece ser la regla de oro para una obra social que prioriza el equilibrio de sus cuentas —o el financiamiento de sus estructuras— por sobre el rigor científico.

En tal sentido, señalaron que este escenario no es una crisis aislada, sino la profundización de un modelo de gestión que los afiliados de Mar del Plata ya venían señalando desde hace tiempo. La ausencia de la directora regional Celeste Lazo y el desvío de fondos hacia actividades culturales e ideológicas en plena emergencia sanitaria fueron el combustible de una protesta que obligó al gobernador a recalcular sus apariciones públicas en la ciudad.

Ahora, el reclamo se vuelve más sombrío: no se trata solo de prótesis de rodilla que no llegan o de “cajas políticas” capturadas por sectores de La Cámpora; se trata de tratamientos interrumpidos y recaídas evitables. La red de solidaridad que se ha gestado entre las familias, donde los medicamentos de quienes fallecieron terminan salvando a quienes aún luchan, es el testimonio más fiel del abandono estatal. Es la sociedad civil cubriendo con dolor y empatía el bache inmenso que deja una administración que, según denuncian, ha secuestrado la salud de los bonaerenses para convertirla en un botín de facción.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SIN ARREGLO

Pelea por los PJ locales: los 32 distritos que tienen dos o más listas presentadas

Tras la finalización del plazo para presentar candidaturas, se conoció que poco más de una treintena de municipios podrían ir a internas el 15 de marzo. Ahora la Junta Electoral deberá evaluar y luego decidir pasos a seguir.

NOTICIAS MÁS VISTAS

PJ bonaerense: las listas de unidad que se sellaron en los distritos

Pelea por los PJ locales: los 32 distritos que tienen dos o más listas presentadas

Nueva etapa en el PJ bonaerense: conducción, acuerdos y rencillas en los distritos

Las re-re y la caja de pandora

La China Suárez explota contra Juariu por una versión escandalosa sobre un regalo familiar

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET