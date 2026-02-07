Apps
Sábado, 7 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
7 de febrero de 2026
AL FIN

Detienen en Miramar a un hombre acusado de violar a una adolescente en la playa

Un sujeto de 40 años con antecedentes por robo y una orden perimetral fue aprehendido tras un brutal ataque a dos jóvenes en la costa

Detienen en Miramar a un hombre acusado de violar a una adolescente en la playa
Compartir


Un grave caso de violencia sexual sacudió a la localidad balnearia de Miramar, donde un hombre identificado como Rodrigo Emmanuel Gómez Díaz, de 40 años, fue detenido acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años.

 El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de enero, alrededor de las 5 de la mañana, en la playa ubicada en la avenida Costanera y calle 31.

Según fuentes judiciales, el agresor se acercó a la pareja de amigos que caminaba por la arena, los amenazó con un cuchillo, los maniató y ató sus pies para inmovilizarlos. Luego, procedió a violar a la joven, robó sus teléfonos celulares y huyó del lugar, descartando los dispositivos en el camino. El adolescente logró desatarse, liberó a su compañera y pidió ayuda a transeúntes, quienes alertaron a la policía.

La investigación, a cargo del fiscal Rodolfo Maure de Miramar y con orden de detención emitida por el juez de Garantías N° 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, avanzó rápidamente gracias al testimonio de un sereno de un balneario cercano. Este testigo clave describió al sospechoso como un hombre robusto, de tez morena, pelo negro corto, alrededor de 1,70 metros de altura y en aparente situación de calle, con signos de alcoholismo. Lo vio caminando por la costa entre las 5 y 5:30 de esa madrugada, regresando de la zona del ataque justo cuando llegaban ambulancias y patrulleros.

Gómez Díaz, oriundo de Miramar, cuenta con antecedentes por robo: apenas tres días antes del incidente, había sido demorado en el paseo costero por portar un arma blanca. Además, se le imputan ilícitos en el centro de la ciudad, como romper una vidriera y robar cuchillos en un comercio de la calle 21 (peatonal 9 de Julio). Sobre él pesaba una orden perimetral relacionada con su último domicilio en la calle 5 de la localidad.

La Policía Bonaerense, junto con la DDI de Mar del Plata y la SubDDI de Miramar, revisó cámaras de seguridad públicas y privadas, recolectó testimonios de testigos y realizó búsquedas en alojamientos, casas abandonadas y sectores públicos. Tras descartar otros sospechosos, se procedió a la detención del acusado en el barrio Marines de Miramar. En el procedimiento, se le extrajo una muestra de ADN para compararla con las evidencias recolectadas en la víctima.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

CONFIRMADO

Kicillof será el presidente del PJ bonaerense, con Verónica Magario como vice

El Gobernador aceptó la propuesta realizada por Máximo Kirchner para conducir el partido, pese a algunos reparos por parte de los propios. De esta manera, la dupla comandará tanto la Provincia como el PJ. Una nueva responsabilidad en su camino para una candidatura presidencial en 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Al borde de la censura: la concejal libertaria que volvió a incendiar Instagram

Una docena de distritos, al borde de ir a internas en el PJ bonaerense: cuáles son

PJ bonaerense: aparecieron las primeras listas de unidad

Momentos decisivos que empujan a Kicillof a hacerse cargo del PJ bonaerense

Política salarial que expone a gremios afines y enoja a las bases

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET