Detienen en Miramar a un hombre acusado de violar a una adolescente en la playa



Un grave caso de violencia sexual sacudió a la localidad balnearia de Miramar, donde un hombre identificado como Rodrigo Emmanuel Gómez Díaz, de 40 años, fue detenido acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años.



El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de enero, alrededor de las 5 de la mañana, en la playa ubicada en la avenida Costanera y calle 31.



Según fuentes judiciales, el agresor se acercó a la pareja de amigos que caminaba por la arena, los amenazó con un cuchillo, los maniató y ató sus pies para inmovilizarlos. Luego, procedió a violar a la joven, robó sus teléfonos celulares y huyó del lugar, descartando los dispositivos en el camino. El adolescente logró desatarse, liberó a su compañera y pidió ayuda a transeúntes, quienes alertaron a la policía.



La investigación, a cargo del fiscal Rodolfo Maure de Miramar y con orden de detención emitida por el juez de Garantías N° 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, avanzó rápidamente gracias al testimonio de un sereno de un balneario cercano. Este testigo clave describió al sospechoso como un hombre robusto, de tez morena, pelo negro corto, alrededor de 1,70 metros de altura y en aparente situación de calle, con signos de alcoholismo. Lo vio caminando por la costa entre las 5 y 5:30 de esa madrugada, regresando de la zona del ataque justo cuando llegaban ambulancias y patrulleros.



Gómez Díaz, oriundo de Miramar, cuenta con antecedentes por robo: apenas tres días antes del incidente, había sido demorado en el paseo costero por portar un arma blanca. Además, se le imputan ilícitos en el centro de la ciudad, como romper una vidriera y robar cuchillos en un comercio de la calle 21 (peatonal 9 de Julio). Sobre él pesaba una orden perimetral relacionada con su último domicilio en la calle 5 de la localidad.



La Policía Bonaerense, junto con la DDI de Mar del Plata y la SubDDI de Miramar, revisó cámaras de seguridad públicas y privadas, recolectó testimonios de testigos y realizó búsquedas en alojamientos, casas abandonadas y sectores públicos. Tras descartar otros sospechosos, se procedió a la detención del acusado en el barrio Marines de Miramar. En el procedimiento, se le extrajo una muestra de ADN para compararla con las evidencias recolectadas en la víctima.