6 de febrero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Triple frente en el PJ marplatense: el cierre de listas que define el camino hacia las urnas
A menos de 48 horas de la oficialización de candidaturas, la interna justicialista en General Pueyrredon atraviesa su momento más crítico. Lo que asomaba como un duelo de pinzas entre el kirchnerismo y el kicillofismo se transformó en un tablero de tres piezas, que romperá el equilibrio y decidirá el destino del peronismo local en las urnas del 15 de marzo.
A falta de exactamente 37 días para que los afiliados concurran a las urnas, el peronismo de Mar del Plata atraviesa sus horas más febriles. Con el cronograma electoral marcando el próximo domingo 8 como la fecha límite para la presentación de listas, el clima en las unidades básicas locales oscila entre la rosca de último momento y la desconfianza mutua. El próximo domingo será el momento de la verdad, cuando las listas deban formalizarse y los nombres dejen de ser meras especulaciones para convertirse en opciones reales sobre una boleta. Con un padrón de 31.347 afiliados peronistas, General Pueyrredon no es un distrito más; es la joya de la Quinta Sección. Sin embargo, el verdadero desafío reside en los 596.177 electores que componen el padrón general, convirtiendo a la ciudad en el termómetro crítico de la provincia.
Hasta hace apenas unos días, el escenario parecía encapsularse en una disputa binaria que espejaba la tensión provincial entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Por un lado, el kirchnerismo duro, bajo la conducción de Fernanda Raverta, busca retener la hegemonía local apostando a la figura de Daniel Di Bártolo. El dirigente de SADOP Nación representa la continuidad de un esquema que, si bien ha sufrido duras derrotas electorales, mantiene el control del aparato partidario. Por el espacio alineado con Axel Kicillof, emerge la figura de Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Buenos Aires. Esta pulseada planteaba una batalla de modelos: la continuidad de una conducción consolidada frente a la necesidad de una renovación con perfil “kicillofista”.
Mientras el “axelismo” marplatense apostaba a que Donzelli lograra aglutinar al peronismo tradicional y los sectores sindicales que reclaman una conducción “menos cerrada”, el escenario se tornó más complejo; el tablero local se dividió en tres tercios con intereses contrapuestos, porque en medio de esa polarización apareció la “tercera vía” de Rodolfo “Manino” Iriart. El diputado provincial con mandato cumplido, que en 2022 logró un contundente 43% de los votos en la interna contra el ravertismo, vuelve a la carga y encabezará la lista de su espacio Peronismo Marplatense.
Si bien se especulaba con un acuerdo entre el kicillofismo e Iriart —lo que provocaba cierto temor en las filas ravertistas— las diferencias fueron más grandes. De esta manera, el triple frente abre muchas posibilidades; del lado camporista, suponen que la división los favorecerá; el kicillofismo asegura que le ganará a ambos espacios al mismo tiempo, y el vecinalismo de Iriart apuesta a mejorar el rendimiento de su última elección.
En este marco, las fuerzas contemplan con incertidumbre, pero con esperanza el camino a seguir. El primer paso será el domingo, cuando se presenten las listas. Para eso, deben estar certificadas, lo que es la principal preocupación por estas horas. Mañana sábado será un día clave, en la antesala de la jornada dominical.
Más allá de los nombres, el desafío para las fuerzas es superar el piso del 25% para quedar, al menos, como minoría. Si algún frente no lo logra, sugieren los rumores, quedará como máximo perdedor. Quien termine en segunda posición, tendrá un trago amargo, en contraposición a quién gane, que copará la estructura que conducirá el proceso peronista local hacia 2027.
Con una proyección e intención de recuperar protagonismo a nivel local, el peronismo marplatense se prepara para dar a conocer los avales y los rostros este domingo. Mientras tanto, el escenario es abierto, con frenéticas horas de incertidumbre, y reuniones de negociación y rosca política.