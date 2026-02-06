Volver | La Tecla Municipios 6 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Triple frente en el PJ marplatense: el cierre de listas que define el camino hacia las urnas

A menos de 48 horas de la oficialización de candidaturas, la interna justicialista en General Pueyrredon atraviesa su momento más crítico. Lo que asomaba como un duelo de pinzas entre el kirchnerismo y el kicillofismo se transformó en un tablero de tres piezas, que romperá el equilibrio y decidirá el destino del peronismo local en las urnas del 15 de marzo.

