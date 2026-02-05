Apps
Jueves, 5 febrero 2026
5 de febrero de 2026
INSOLITO

Cuba tuvo 0 grados por primera vez en su historia

El frío extremo llegó a la isla, marcó un hito y se espera que la temperatura vuelva pronto a la normalidad

Cuba vivió algo que nunca había pasado: la temperatura bajó hasta 0 grados Celsius, el punto de congelación. Esto ocurrió por primera vez en la historia de la isla. El récord se midió en la estación de Indio Hatuey, en el municipio de Perico, provincia de Matanzas.

El Instituto de Meteorología (INSMET) confirmó que este 0 °C supera el récord anterior de 0,6 °C, que se había registrado el 18 de febrero de 1996 en Bainoa, Mayabeque.

El descenso tan fuerte se produjo porque una masa de aire muy fría vino desde Estados Unidos y Canadá. Se juntó con cielos totalmente despejados, poco viento y aire seco. Eso hizo que el calor se escapara rápido por la noche.

En total, 32 estaciones del país midieron 10 °C o menos esa madrugada. Algunas mínimas destacadas fueron Tapaste en Mayabeque con 2,8 °C, Aguada de Pasajeros en Cienfuegos con 3,0 °C, Güines en Mayabeque con 3,2 °C y el Aeropuerto de La Habana con 4,4 °C. También se batieron récords de febrero en otros lugares como Sancti Spíritus con 6,0 °C, Veguitas en Granma con 7,3 °C, Florida en Camagüey con 7,4 °C y Palenque de Yateras en Guantánamo con 8,0 °C.

En la zona de Indio Hatuey apareció escarcha en las plantas de los cultivos, algo muy raro en Cuba porque casi siempre hace calor.

El INSMET explicó que las temperaturas van a subir un poco en los próximos días, pero seguirán más bajas de lo normal. 

Este frío tan fuerte llega en un momento difícil para Cuba, con muchos apagones y problemas de energía.  El récord de 0 °C en Indio Hatuey quedará como un hecho histórico en la meteorología cubana.

