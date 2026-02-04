Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de febrero de 2026 CRISIS

Más despidos en la industria bonaerense: Newsan echó a 45 y suspendió a 70

La compañía electrónica se sumó a la larga lista de empresas que se desprenden de decenas de empleados en un contexto recesivo. Los despedidos trabajaban en las plantas de Lanús y Avellaneda.

Compartir