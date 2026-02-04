Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de febrero de 2026 FALTA EL DNU

Seguridad Migratoria: Monteoliva confirmó la llegada de Valenzuela a la nueva Agencia

La ministra de Seguridad de la Nación ratificó que el senador nacional dirigirá la nueva estructura para reforzar los controles en migraciones. Se sumará cuando Milei redacte el decreto.

Compartir