4 de febrero de 2026
FALTA EL DNU
Seguridad Migratoria: Monteoliva confirmó la llegada de Valenzuela a la nueva Agencia
La ministra de Seguridad de la Nación ratificó que el senador nacional dirigirá la nueva estructura para reforzar los controles en migraciones. Se sumará cuando Milei redacte el decreto.
Tras varios rumores e incertidumbre sobre su futuro político, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que Diego Valenzuela será el director de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria.
La reemplazante de Patricia Bullrich confirmó en una entrevista a Radio Mitre que el exintendente de Tres de Febrero y senador bonaerense electo asumirá a su nueva responsabilidad cuando Javier Milei firme el Decreto de Necesidad y Urgencia correspondiente. También explicó el nuevo esquema para reforzar los controles en los pasos fronterizos del país.
En ese sentido, la ministra sentenció: “La Dirección Nacional de Migraciones, hace mes y medio, dos meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional. Y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo. No es gratuito que se integre a Seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional y estamos conformando lo que vendría a ser una futura agencia de seguridad migratoria”, detalló.
Cuando le preguntaron si el exintendente de Tres de Febrero iba a conducir la agencia, Monteoliva sostuvo que “no ha sido nombrado”, pero que “la idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”.
“Después, abajo, sigue, toda la estructura de Migraciones como viene funcionando hasta ahora”, sentenció la titular de la cartera de Seguridad.
La creación de esta nueva Agencia surge para fortalecer los controles fronterizos, con nuevos criterios de admisión estrictos y mayor capacidad estatal para responder a situaciones de riesgo. “No permitiremos el ingreso de delincuentes, sin importar su país de origen”, sentencian desde el gobierno nacional.
El exintendente de Tres de Febrero fue uno de los primeros dirigentes bonaerenses en sumarse a La Libertad Avanza luego de la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023. También fue electo senador por la Primera sección electoral por el espacio libertario, pese a que cayó en la contienda frente a Gabriel Katopodis.