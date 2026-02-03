PJ bonaerense: la reunión para acercar a las partes en medio de la incertidumbre

La discusión por la conducción delcontinúa abierta y todavía no hay un horizonte que augure un consenso entre las partes. No obstante, hubo una reunión este martes entre el kicillofismo y el cristinismo en busca de la unidad. Elavanza con el armado de candidatura distritales y ahora les sumó las seccionales. La incertidumbre se apodera del escenario a días de la presentación de listas., dijo un ministro acuando fue consultado sobre la resolución del debate en torno a la presidencia del justicialismo. Luego del planteo depara quese haga con el mando no hubo respuesta oficial por parte del Gobernador y crece la incertidumbre.Sin embargo, este martespara avanzar en acuerdos. Entre los presentes estuvieron Mariano Cascallares, Gabriel Katopodis, Verónica Magario, Federico Otermín, Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara, entre otros., dijo una voz al tanto de las conversaciones sobre lo acontecido. Asimismo, se mostró expectante ante la chance de llegar a buen puerto en un contexto complicado.Mientras tanto, horas antesde la provincia de Buenos Aires para reafirmar el plan diseñado. En ese sentido, les insistieron en que continúen con el armado listas distritales, pero con un agregado. Ahora la orden es que agreguen candidatos seccionales al armado.El mensaje enviado a la tropa kicillofista indicaba que luego de la reunión que hubo el martes al mediodía en la Gobernación de Kicillof con ministros e intendentes se resolvió avanzar en. Asimismo, sugirieron que definan nombres para cuatro consejeros titulares y dos suplentes.El pedido tenía. Sin embargo, reforzaron la idea de tener boletas propias en el caso de que no exista un acercamiento pleno con el kirchnerismo.La situación en cada sección difiere una de la otra en función de la relación existente entre los jefes distritales y locales de cada espacio. De los 135 distritos en los que se ponen en juego las unidades básicas hay al menos una veintena en las que es complicado llegar a consensos.De todos modos, la negociación para resolver la presidencia del PJ bonaerense sigue abierta y sin novedades luego del movimiento realizado por el camporismo.entre quienes quieren que el Gobernador acepte presidir el partido y los que plantean que no debe ceder.La jugada puso en aprietos a Kicillof, que ahora deberá decidir los pasos a seguir. Además,Como contó La Tecla, para respaldar el planteo impulsado por Máximo Kirchner, en los últimos díasque permita cerrar una lista de unidad. Entre las alternativas que se mencionaron aparece la posibilidad de que la presidencia quede en manos de Axel Kicillof, mientras que la vicepresidencia primera sea objeto de negociación entre Magario y Fernández. En ese marco, la dirigenta del Movimiento Evita había recibido recientemente al líder camporista en su municipio, en un encuentro del que no trascendieron detalles.Respecto de la vicepresidencia segunda, también, aunque no se descartó que ese lugar pueda ser ocupado por la vicegobernadora o por la jefa comunal de Moreno en caso de no acceder a la vicepresidencia primera. En tanto, la Secretaría General se proyectaba como un espacio a completar con alguno de los dirigentes que no quedara ubicado en los primeros cargos.Dentro del listado de intendentes que aparecieron como posibles candidatos se mencionaron los nombres de, de Lomas de Zamora, y, de La Plata, aunque tampoco se descartó la irrupción de algún jefe comunal del interior de la provincia de Buenos Aires.En el encuentro que encabezó el martes Kicillof con ministros e intendentes se pasaron en limpio algunas coordenadas mientras se pusieron sobre la mesa las posturas en torno a una posible presidencia del PJ del Gobernador., pero no hay una oficialización de la postura.Uno de los participantes de la reunión indicó que se plantearon dos aristas que “no son negociables”: una relacionada a que Kicillof es quien “ordena” y que. También pidieron que “más de la mitad” de la lista del PJ Bonaerense sea para el Movimiento Derecho a Futuro, “para estar a servicio del armado del Gobernador”.A su vez, repasaron “sección por sección”, de cómo viene la junta de avales y presentación de listas para disputar las unidades básicas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, otro integrante del MDF le confesó a este medio que