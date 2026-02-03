PJ bonaerense: la reunión para acercar a las partes en medio de la incertidumbre

La discusión por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense
continúa abierta y todavía no hay un horizonte que augure un consenso entre las partes. No obstante, hubo una reunión este martes entre el kicillofismo y el cristinismo en busca de la unidad. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF)
avanza con el armado de candidatura distritales y ahora les sumó las seccionales. La incertidumbre se apodera del escenario a días de la presentación de listas.“Falta mucho”
, dijo un ministro a La Tecla
cuando fue consultado sobre la resolución del debate en torno a la presidencia del justicialismo. Luego del planteo de Máximo Kirchner
para que Axel Kicillof
se haga con el mando no hubo respuesta oficial por parte del Gobernador y crece la incertidumbre.
Sin embargo, este martes después del mediodía de este martes se llevó a cabo un encuentro entre dirigentes de distintos sectores
para avanzar en acuerdos. Entre los presentes estuvieron Mariano Cascallares, Gabriel Katopodis, Verónica Magario, Federico Otermín, Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara, entre otros. "Fue en territorio neutral"
, dijo una voz al tanto de las conversaciones sobre lo acontecido. Asimismo, se mostró expectante ante la chance de llegar a buen puerto en un contexto complicado.
Mientras tanto, horas antes comenzó a circular un pedido desde el MDF hacia dirigentes del interior
de la provincia de Buenos Aires para reafirmar el plan diseñado. En ese sentido, les insistieron en que continúen con el armado listas distritales, pero con un agregado. Ahora la orden es que agreguen candidatos seccionales al armado.
El mensaje enviado a la tropa kicillofista indicaba que luego de la reunión que hubo el martes al mediodía en la Gobernación de Kicillof con ministros e intendentes se resolvió avanzar en “listas del MDF con todos los consejeros por sección”
. Asimismo, sugirieron que definan nombres para cuatro consejeros titulares y dos suplentes.
El pedido tenía la aclaración que la idea es sostener una negociación para llegar a un armado de listas conjuntas
. Sin embargo, reforzaron la idea de tener boletas propias en el caso de que no exista un acercamiento pleno con el kirchnerismo.
La situación en cada sección difiere una de la otra en función de la relación existente entre los jefes distritales y locales de cada espacio. De los 135 distritos en los que se ponen en juego las unidades básicas hay al menos una veintena en las que es complicado llegar a consensos. En varias podrían acordar, pero en otras será casi imposible
.
De todos modos, la negociación para resolver la presidencia del PJ bonaerense sigue abierta y sin novedades luego del movimiento realizado por el camporismo. El pedido de Máximo Kirchner genera discordia en el MDF
entre quienes quieren que el Gobernador acepte presidir el partido y los que plantean que no debe ceder.
La jugada puso en aprietos a Kicillof, que ahora deberá decidir los pasos a seguir. Además, se le suma la presión de Mariel Fernández que adelantó que, si Verónica Magario es candidata, ella presentará su propia lista
.
Como contó La Tecla, para respaldar el planteo impulsado por Máximo Kirchner, en los últimos días comenzaron a circular distintos nombres en busca de un armado de consenso
que permita cerrar una lista de unidad. Entre las alternativas que se mencionaron aparece la posibilidad de que la presidencia quede en manos de Axel Kicillof, mientras que la vicepresidencia primera sea objeto de negociación entre Magario y Fernández. En ese marco, la dirigenta del Movimiento Evita había recibido recientemente al líder camporista en su municipio, en un encuentro del que no trascendieron detalles.
Respecto de la vicepresidencia segunda, también se baraja la opción de que recaiga en un intendente
, aunque no se descartó que ese lugar pueda ser ocupado por la vicegobernadora o por la jefa comunal de Moreno en caso de no acceder a la vicepresidencia primera. En tanto, la Secretaría General se proyectaba como un espacio a completar con alguno de los dirigentes que no quedara ubicado en los primeros cargos.
Dentro del listado de intendentes que aparecieron como posibles candidatos se mencionaron los nombres de Federico Otermín
, de Lomas de Zamora, y Julio Alak
, de La Plata, aunque tampoco se descartó la irrupción de algún jefe comunal del interior de la provincia de Buenos Aires.
En el encuentro que encabezó el martes Kicillof con ministros e intendentes se pasaron en limpio algunas coordenadas mientras se pusieron sobre la mesa las posturas en torno a una posible presidencia del PJ del Gobernador. Por el momento gana terreno la mirada de quienes quieren que asuma la responsabilidad
, pero no hay una oficialización de la postura.
Uno de los participantes de la reunión indicó que se plantearon dos aristas que “no son negociables”: una relacionada a que Kicillof es quien “ordena” y que “nadie va a enfrentar al Gobernador”
. También pidieron que “más de la mitad” de la lista del PJ Bonaerense sea para el Movimiento Derecho a Futuro, “para estar a servicio del armado del Gobernador”.
A su vez, repasaron “sección por sección”, de cómo viene la junta de avales y presentación de listas para disputar las unidades básicas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, otro integrante del MDF le confesó a este medio que “va a haber pelea”
.