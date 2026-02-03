3 de febrero de 2026
POLEMICA
Fallo histórico por seguridad y un intendente que prefiere mirar hacia otro lado
La cautelar que prohíbe cuatriciclos expuso la falta de controles municipales y abrió una fuerte disputa política en Pinamar.
El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó que apelará el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que prohíbe el uso de cuatriciclos, motos y camionetas 4x4 en los médanos de “La Frontera”, uno de los puntos más conflictivos de la temporada. La medida judicial ordenó suspender de inmediato las carreras, picadas y maniobras de destreza en la zona.
La resolución, dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, respondió a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex titular de la ANSV, quien advirtió que en el área se realizan maniobras peligrosas sin autorización ni controles, con antecedentes de siniestros graves y muertes, incluso de menores. El caso del niño Bastián Jerez, de 8 años, atropellado el 12 de enero y aún internado, fue citado como antecedente central.
Ibarguren cuestionó la prohibición y sostuvo que se trata de una práctica arraigada en Pinamar que genera actividad económica. “Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, afirmó al matutino Clarin, al tiempo que instruyó al área legal del municipio para avanzar con la apelación.
El juez, sin embargo, remarcó que la comuna no puede desentenderse del control alegando que los predios son privados, y sostuvo que existe un riesgo “cierto, conocido y evitable”. La cautelar seguirá vigente hasta que el municipio garantice señalización, delimitación de zonas y supervisión efectiva para prevenir nuevos incidentes.
Mientras tanto, en “La Frontera” se observó una disminución de la actividad vehicular. Aunque algunos usuarios permanecieron en “modo playa” frente al mar, el movimiento fue menor que en días anteriores, un comportamiento que los locales atribuyen al impacto del fallo y a las multas recientes.