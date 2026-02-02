2 de febrero de 2026
OTRA SALIDA MÁS
Renunció Marco Lavagna al Indec y se abre una etapa de incertidumbre
En medio de tensiones internas, Lavagna presentó la renuncia a pocos días de que salga un nuevo dato de inflación
La salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marca el fin de una etapa que, con matices, logró sostener cierto consenso técnico en uno de los organismos más sensibles del Estado. La renuncia del funcionario reabre interrogantes sobre el rumbo que tomará el ente encargado de medir inflación, pobreza y actividad económica, en un contexto de fuerte tensión política y económica.
Lavagna había llegado al Indec con el objetivo explícito de reconstruir credibilidad tras años de cuestionamientos sobre la calidad de las estadísticas oficiales. Durante su gestión, el organismo recuperó previsibilidad metodológica y volvió a ser una referencia para analistas, provincias y organismos internacionales, aun cuando los datos publicados incomodaran al poder político de turno.
Su salida se produce en un momento delicado. Con indicadores sociales en alza y la inflación como eje central del debate público, el Indec ocupa un rol clave no solo técnico, sino también político. Cada dato que difunde impacta de lleno en la discusión salarial, la coparticipación, los programas sociales y la evaluación de la gestión nacional.
En el plano político, la renuncia no pasa desapercibida. Lavagna, de perfil moderado y con vínculos transversales, funcionaba como una figura de equilibrio en un organismo que históricamente fue objeto de presiones. Su alejamiento abre la puerta a una conducción más alineada con la Casa Rosada, algo que ya genera cautela entre economistas y ex funcionarios del área.
Desde las provincias, el Indec es observado con lupa. Gobernadores e intendentes utilizan sus estadísticas como insumo central para diseñar políticas públicas y para negociar recursos. Cualquier modificación en los criterios técnicos o en los tiempos de difusión podría tener efectos directos en las economías locales, especialmente en distritos golpeados por la recesión.
En el mercado, la noticia también encendió alertas. La continuidad de estadísticas confiables es una condición básica para la toma de decisiones de inversión y para la relación con organismos multilaterales. En ese sentido, el nombre de quien reemplace a Lavagna será una señal política relevante.
Por ahora, el Gobierno evita dar definiciones de fondo y se limita a señalar que el Indec “seguirá funcionando con normalidad”. Sin embargo, puertas adentro, la discusión ya está abierta: no se trata solo de un cambio de nombres, sino de qué lugar ocuparán los datos en la estrategia económica oficial.
La renuncia de Marco Lavagna deja así más preguntas que respuestas. En un país donde las estadísticas supieron ser campo de batalla, el desafío será sostener la credibilidad del Indec en medio de un escenario político cada vez más polarizado.