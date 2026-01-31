Volver | La Tecla Nacionales 31 de enero de 2026

Modernización en marcha: el Renaper lanza DNI y pasaporte con diseño renovado

Los documentos mantendrán su formato, pero incorporan hologramas, ventana transparente, impresión láser y una nueva hoja de policarbonato. Los modelos anteriores seguirán siendo válidos hasta su vencimiento.

Compartir