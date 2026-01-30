30 de enero de 2026
A CASI UN AÑO
Tiene fecha el juicio por la muerte de Kim Gómez
Las audiencias comenzarán el miércoles 18. El acusado es uno de los dos chicos que participaron, un adolescente de 17 años. El otro, de 14, no es punible.
El juicio por la trágica muerte de la pequeña Kim Gómez, en La Plata, ya tiene fecha de inicio. Las audiencias en las que se juzgará a un adolescente de 17 años, uno de los dos autores del robo en el que perdió la vida la chiquita, arrancarán el miércoles 18 de febrero.
El proceso estará a cargo de un tribunal del fuero juvenil, debido a que el acusado es un menor no adulto. El otro partícipe del hecho tiene 14 años y no es punible, por lo que no será juzgado, aunque sí se encuentra cumpliendo una medida de encierro en un instituto de máxima seguridad ordenada por una jueza de garantías.
La muerte de Kim se produjo cuando los dos adolescentes robaron el auto en que viajaba junto a su madre y la arrastraron a lo largo de 15 cuadras. La pequeña tenía sólo cinco años.
El hecho tuvo lugar el 25 de febrero del año pasado. Por lo tanto, el juicio comenzará justo una semana antes del primer aniversario de la tragedia.
El padre de Kim, Marcos Gómez, se manifestó en favor de la baja de la edad de imputabilidad que propone el gobierno de Javier Milei, aunque también dijo que hace falta trabajar en la prevención de los delitos.
Si la reforma ya se hubiera implementado, la edad mínima para ser punible sería de 13 años, y por lo tanto los dos adolescentes involucrados serían juzgados por la muerte de la niña.
“Yo veo al de 17 años y lo noto arrepentido. La verdad es que me dolió un montón. Escuché su historia. Viene de una familia que lo abandonó. ¿Qué podemos esperar?”, se preguntó Marcos. En cambio, la actitud del más chico fue diferente: “El de 14 años me miró, me enfrentó desafiante. Yo no puedo creer que un chico de esa edad tenga esa maldad”, contó el hombre. “Pero conocí a los hermanitos chiquitos y pienso que hay que salvarlos. ¡Son tan buenos!”