POLÉMICA

Derecha Fest: el Gobierno nacional nombró al hijo de Luis Patti en la CNRT

Maximiliano, referente libertario de Escobar, reemplaza a Carlos Frugoni, secretario Coordinador de Infraestructura. Su padre, ex intendente de ese distrito, está condenado por delitos de lesa humanidad. Más cambios oficializados.

A través del decreto 67/2026, el gobierno de Javier Milei designó a Maximiliano Patti al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ocupando el lugar que dejó vacante Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura.

El flamante funcionario es hijo del ex intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Patti hijo es el principal referente de La Libertad Avanza en ese distrito del Conurbano, y líder de la agrupación "Partido de Unidad Vecinal Escobar". Fue candidato a jefe comunal por ese espacio y formó parte luego de las listas del ex carapintada Juan José Gómez Centurión y la política de derecha Cynthia Hotton.

El ex comisario Luis Patti, condenado por violación de derechos humanos.


Además, el Gobierno nacional designó a Damián Andrés Selem como Subdirector Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver.

Además, nombró a Jaquelina Clara Truzzel como una de las directoras del Banco de la Nación Argentina, luego de que Darío Wasserman asumiera la conducción de la principal entidad financiera de la Argentina en reemplazo de Daniel Tillard.

