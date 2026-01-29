Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de enero de 2026 POLÉMICA

Escuchan distinta música: Alonso se desmarcó de Berni por la edad de imputabilidad

El actual ministro de Seguridad bonaerense se diferenció de su antecesor: dijo que “no sirve tocar la edad si no se resuelve todo lo demás”. Berni había dicho que la propuesta de Milei es “música” para sus oídos.

