29 de enero de 2026
POLÉMICA
Escuchan distinta música: Alonso se desmarcó de Berni por la edad de imputabilidad
El actual ministro de Seguridad bonaerense se diferenció de su antecesor: dijo que “no sirve tocar la edad si no se resuelve todo lo demás”. Berni había dicho que la propuesta de Milei es “música” para sus oídos.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se desmarcó de su antecesor, el actual senador Sergio Berni, respecto del tema de la baja en la edad de imputabilidad penal, que el gobierno de Javier Milei puso en agenda con una propuesta que busca hacer aprobar por el Congreso.
Alonso dijo que la reducción de la edad a la que un menor puede ser imputado por un delito no es suficiente para resolver el problema y se diferenció así de Berni, quien había reaccionado con entusiasmo a la propuesta libertaria.
“Es música para mis oídos”, había dicho Berni de la iniciativa mileísta. De hecho, fue más papista que el Papa al proponer que se eliminara directamente el concepto de edad mínima de imputabilidad. “No tiene que tener una edad”, expresó.
Berni remarcó que él mismo había propuesto una modificación legal para bajar la marca (el gobierno de Milei propone llevarla de 16 a 13 años) pero que no tuvo eco entre los legisladores peronistas, y lamentó que La Libertad Avanza (LLA) haya primereado a Unión por la Patria (UxP) en “la bandera de entender la importancia que tiene la vinculación del delito y los menores”.
Hoy, Alonso mostró una postura muy diferente de la del exministro.
“Poner el eje de la discusión en la edad mínima es un debate estéril que no resuelve nada”, manifestó el actual titular de Seguridad en la Provincia, en un artículo que publicó en el medio digital Infobae. “No sirve tocar la edad si no se resuelve todo lo demás.”
“¿Cuál es el argumento que esgrime el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad? ¿Encerrar a un menor peligroso? Alguien debería explicarle al Presidente Milei que eso ya puede hacerse utilizando el marco legal vigente”, puntualizó Alonso. “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común.”
“Es evidente: modificar la edad no resuelve nada por sí mismo. Poner allí el eje de la discusión es un camino al fracaso”, enfatizó el ministro. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo.”