Apps
Jueves, 29 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
29 de enero de 2026
TERRIBLE

Encontraron muerta a Narela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La joven, oriunda del conurbano bonaerense, había sido vista por última vez el 21 de enero. La investigación continúa y aún no se informaron las causas de su muerte.

Encontraron muerta a Narela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Compartir

La comunidad argentina atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse que Narela Micaela Barreto, la joven que era intensamente buscada en Los Ángeles, fue hallada muerta luego de varios días sin contacto con su familia.

Narela, de 27 años y oriunda de Banfield, se encontraba radicada en la ciudad estadounidense desde hacía cerca de dos años. La alarma se encendió cuando sus familiares perdieron todo tipo de comunicación con ella el pasado 21 de enero, algo que resultó inusual y generó preocupación inmediata.

Ante la falta de noticias, allegados iniciaron una campaña de búsqueda que incluyó publicaciones en redes sociales, difusión de su imagen y pedidos de colaboración a la comunidad latina en California. Durante varios días, la incertidumbre creció mientras se multiplicaban los mensajes de apoyo y las cadenas solidarias.

Finalmente, en las últimas horas se confirmó el hallazgo sin vida de la joven, una noticia que causó un fuerte impacto tanto en su entorno más cercano como entre los argentinos residentes en Estados Unidos.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, ni se informó si existen indicios de un hecho violento.
La familia de Narela viajó a Estados Unidos para acompañar el proceso y reclama respuestas claras sobre lo sucedido. Las autoridades locales continúan trabajando en la investigación para esclarecer el caso.

El trágico desenlace reaviva el dolor y deja abiertas muchas preguntas, mientras crece el pedido de justicia y de información precisa sobre qué ocurrió con la joven argentina en Los Ángeles.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

EN CONFLICTO
Andrés Sosa

Las riñas distritales que podrían estallar con elecciones internas por los PJ locales

Los popes del peronismo buscan acordar por arriba una lista de consenso para presidir el justicialismo bonaerense, pero por abajo las diferencias entre sectores expresan un clima tenso. La idea de evitar ir a las urnas como sea podría aplicarse en la mayoría de los distritos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Las riñas distritales que podrían estallar con elecciones internas por los PJ locales

Avanza el juicio contra exintendente peronista que suma tres causas penales

Construcción: la más afectada ante la crisis

Agarrate el bolsillo: uno a uno, los aumentos de febrero

Cambio en la regulación para la realización de obras hídricas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET