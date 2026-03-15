Elecciones en el PJ PBA: inicia la era Kicillof y se definen internas en 16 distritos
Con Axel Kicillof al frente del Partido Justicialista bonaerense, el peronismo define internas en 16 distritos. La votación funciona como primer test de poder territorial entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora. Uno a uno, los PJ locales que se disputan y sus contendientes.
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La jornada electoral que vive este domingo el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires pone en juego algo más que la conducción partidaria en distintos municipios. Con el gobernador Axel Kicillof recién asumido como presidente del PJ bonaerense, la elección funciona también como un primer test de fuerzas entre las principales corrientes internas del peronismo: el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora.
Mientras la nueva conducción partidaria intenta ordenar la estructura y definir el rumbo político del espacio, en el Conurbano y en el interior se disputan internas en 16 distritos. En cada caso, las listas representan lineamientos distintos dentro del peronismo bonaerense y reflejan la puja por el control territorial del partido en la etapa que se abre bajo el liderazgo de Kicillof.
Inicialmente en 17 distritos iba a haber internas, pero una de las contiendas se resolvió antes de llegar a las urnas.
En tanto, desde el nuevo esquema de conducción señalaron a este medio que los comicios se desarrollan con "total normalidad". Por otro lado, en el propio grupo de Whatsapp del MDF uno a uno los dirigentes hacen llegar sus saludos al Gobernador por esta nueva etapa.
La competencia enfrenta, por un lado, a sectores vinculados al MDF ,el armado político que respalda la proyección del gobernador dentro del PJ, y por otro a dirigentes referenciados en el kirchnerismo duro, con vínculos políticos con Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner y su espacio de acción, La Cámpora.
En las últimas horas, ambas estructuras terminaron de aceitar el operativo electoral para evitar conflictos durante la votación. Según trascendió, en cada distrito habrá dos delegados encargados de supervisar el proceso: uno por cada sector interno, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar impugnaciones o denuncias que puedan escalar hacia la justicia electoral.
El sábado fue una jornada de preparativos clave. Los apoderados de las listas se acercaron a la sede del PJ nacional, ubicada en la calle Matheu de la Ciudad de Buenos Aires, para retirar las urnas que serán utilizadas en la votación de este domingo. Desde allí se distribuyó el material electoral para los distintos municipios donde se desarrollarán las internas.
La disputa iba a abarcar inicialmente 17 distritos, pero una de las contiendas se resolvió antes de llegar a las urnas. Se trata del caso de Navarro, donde se alcanzó un acuerdo político que evitó la elección interna.
De esta manera, los distritos en los que habrá elecciones internas son: Morón, Coronel Suárez, Tornquist, Roque Pérez, San Miguel, Tres de Febrero, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredón, Lobería y Saladillo.
En Navarro, el exintendente y actual titular del PJ local, Santiago Maggiotti, debía enfrentar a Romina Re, quien encabezaba la lista respaldada por el actual intendente del Movimiento Derecho al Futuro, Facundo Diz. Finalmente, la lista opositora resolvió bajarse de la competencia.
Tras esa decisión, la Junta Electoral partidaria ratificó la continuidad de Maggiotti al frente del peronismo de Navarro. Con ese distrito ya definido, la atención del PJ bonaerense se concentra ahora en las 16 internas restantes, que servirán como termómetro para medir el peso territorial de cada sector en la nueva etapa del partido.
Más allá de las conducciones locales que quedarán definidas, la jornada también funcionará como una señal política hacia adentro del peronismo bonaerense. El resultado de las internas permitirá medir la capacidad territorial de cada sector y ofrecerá una primera radiografía del equilibrio de fuerzas dentro del Partido Justicialista bonaerense, en momentos en que distintas corrientes del espacio buscan consolidar posiciones y proyectar liderazgo de cara al nuevo ciclo político.
Los contendientes:
Primera Sección Electoral Morón: Claudio David Román y Paula Natalia Majdanski.
Segunda Sección Electoral San Antonio de Areco: Martín Lobos y Ramiro Fernando Ramallo. Zárate: Ana María Almirón y Leandro Matilla.
Tercera Sección Electoral Magdalena: Juan Carlos García y Mirna E. Gurina.
Cuarta Sección Electoral Junín: Fernando Burgos, Cristina Tejo y Claudio Camilo. Lincoln: Jorge Abel Fernández y Nicolás Miguel Rosas.
Quinta Sección Electoral Balcarce: Eduardo Jorge Guzmán y Sergio Fabián Aranaga. General Pueyrredón: Daniel Esteban Di Bartolo y Adriana Francisca Donzelli. Lobería: Natalia Lorena Beraza, José Hernán Orbaiceta y Eva Leticia Toledo.
Sexta Sección Electoral Coronel Suárez: María Alesandra Santarossa y Damián Alberto Meier. Tornquist: Alberto José Musso y Juan Carlos Gisler.
Séptima Sección Electoral Roque Pérez: Eliana Soledad Gasparini y Homero Eduardo Salas. Saladillo: Elbio Fabián Salguero y Diego Antonio Yanson.