15 de marzo de 2026
DECLARACIONES
PJ Mar del Plata: candidatos y referentes se expresaron en el marco de la interna
En el fragor de una jornada que promete redefinir el mapa político peronista local, los protagonistas de la interna pasaron por las urnas y, en diálogo con La Tecla Mar del Plata, dejaron definiciones que trascienden lo electoral. Así, marcaron los ejes de una disputa donde se cruzan la gestión provincial de Axel Kicillof, el liderazgo nacional de Cristina Kirchner y la resistencia a las políticas de ajuste de Javier Milei.
En el epicentro de la jornada electoral en la calle 14 de Julio, el desfile de dirigentes por las urnas dejó definiciones de peso que trascienden el ámbito local.
Adriana Donzelli, quien encabeza la Lista 6 “Peronismo Derecho al Futuro”, fue una de las primeras en destacar el valor democrático de la contienda. La dirigente subrayó que el objetivo central es recuperar la identidad del movimiento en la ciudad. “Esta interna es fundamental. Hoy los marplatenses y batanenses estamos discutiendo qué partido queremos. Queremos dirimirlo democráticamente en esta interna. Desde la Lista 6 invitamos a todos los compañeros y compañeras a sumarse para construir un PJ abierto, un PJ participativo. Es fundamental que el peronismo tenga el protagonismo que nunca debió perder en el escenario político marplatense”, afirmó Donzelli.
En su análisis, la interna no es solo una cuestión de nombres, sino una plataforma necesaria para “ser un sujeto activo en la construcción de un futuro que requiere que los peronistas estemos organizados, discutiendo la construcción de la justicia social y frenando la política de ajuste y de precarización del gobierno de Javier Milei”.
Por su parte, Daniel Di Bártolo, que encabeza la Lista 4 “Patria Sí, Colonia No”, puso el acento en la masiva concurrencia de afiliados y en el trasfondo político nacional que atraviesa la votación. Para el candidato de La Cámpora, la afluencia registrada refleja el interés por discutir “qué peronismo queremos para Mar del Plata”. Di Bártolo vinculó directamente el proceso electoral local con la situación de la expresidenta, señalando que la interna permite “discutir dos modelos, dos maneras de encarar la construcción política del peronismo, discutir qué rol tiene Cristina Kirchner presa, proscrita, que no podría, por ejemplo, venir hoy para poder expresar su voto porque está proscrita”. Según el dirigente, este hecho condiciona la calidad democrática y eleva el tono del desafío para la militancia: “Va a ser una jornada muy peronista, donde vamos a estar discutiendo voto a voto y veremos en el final el resultado”.
En sintonía con el armado de la Lista 6, Rodolfo “Manino” Iriart analizó el impacto de la alianza forjada para respaldar la gestión provincial en el distrito. Iriart, quien declinó su candidatura para confluir en el espacio que representa al gobernador bonaerense, se mostró optimista con los primeros resultados de la movilización. “El futuro está puesto acá. El futuro es hoy mismo. Hoy, en esta elección. No solamente del peronismo, sino del futuro de Mar del Plata. Es lo que se viene por delante”, sentenció.
El referente explicó que la decisión de unificar sectores respondió a la necesidad de renovar la estrategia partidaria en la ciudad: “Misma receta, mismos resultados. Queremos cambiar la receta y poner otros condimentos. Por eso, hicimos una fusión entre dos sectores muy importantes para representar al gobernador Axel Kicillof en Mar del Plata. Nos está dando resultado”. Pese a la intensidad de la competencia, Iriart buscó enviar un mensaje de unidad de cara al cierre de las mesas, asegurando que “después de esto vamos a estar todos juntos”.