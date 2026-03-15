PJ Mar del Plata: candidatos y referentes se expresaron en el marco de la interna

"TOTAL NORMALIDAD"

Elecciones en el PJ PBA: inicia la era Kicillof y se definen internas en 16 distritos Con Axel Kicillof al frente del Partido Justicialista bonaerense, el peronismo define internas en 16 distritos. La votación funciona como primer test de poder territorial entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora. Uno a uno, los PJ locales que se disputan y sus contendientes.