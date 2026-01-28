Una postal de la interna libertaria: insultos en La Derecha Fest y rebotes en redes

ENCUENTROS Francisco Messina

El MDF movió fichas en la Séptima: hay escenario de guerra en algunos distritos En tierras de Gustavo Cocconi, el kicillofismo volvió a tener un encuentro seccional para observar el avance de cada distrito con la junta de avales y la elección de apoderados en vísperas al 15 de marzo. En algunos distritos habrá unidad, en otros seguramente haya competencia