28 de enero de 2026
KARINISTAS VS. CAPUTISTAS
Una postal de la interna libertaria: insultos en La Derecha Fest y rebotes en redes
Los abucheos en el evento libertario mostraron el resquemor de las “Fuerzas del Cielo” por el armado de las listas en la Provincia. La bronca por la derrota de septiembre y el recuerdo de una trompada que aún duele.
Podría haber pasado sin pena ni gloria, pero los celulares están en todos lados y las redes reproducen y maximizan este tipo de momentos. En el evento libertario bautizado como “La Derecha Fest” que tuvo lugar el martes por la noche, con el presidente de la Nación, Javier Milei, como figura estelar, un episodio de abucheos e insultos reflejó la bronca de un sector del mileísmo y reavivó el enfrentamiento que, meses atrás, dejó lo metafórico para traducirse en una trompada.
Ocurrió cuando Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, y ahora también diputado nacional, subió al escenario para dirigirse a la multitud. detrás de él, una gran pantalla mostraba su rostro y su nombre con un fondo de llamas que remitía al infierno. Quizás por contraste con las “Fuerzas del Cielo”, el sector del mileísmo que responde a Santiago Caputo y que mantiene un enfrentamiento con el karinismo, del que Pareja es un representante encumbrado.
Dispuesto a recibir una gran ovación, Pareja se encontró, en cambio, con un fuerte abucheo de parte de un grupo de asistentes al festival derechoso, que incluyó insultos al orador.
Como no podía ser de otra manera, el momento fue registrado por celulares de la audiencia y hoy rebotó en las redes, particularmente en un intercambio entre el armador y legislador y trolls libertarios que revistan en el ala caputista.
Cuando Pareja publicó en X (antes Twitter) una foto que lo muestra junto a Milei en el escenario de La Derecha Fest, el conocido militante Esteban Glavinich, cuyo alias en esa red es TraductorTeAma, aprovechó la volteada para adjuntar dos videos que testimonian el momento de los abucheos, y le espetó: “Algún día vas a entender que la gente no te quiere”.
Glavinich y Pareja tienen una historia literalmente dolorosa. En octubre, durante un acto de campaña de LLA en Rosario, el presidente del partido en Buenos Aires le hizo una zancadilla al troll caputista y le propinó una trompada. Algo que el propio Glavinich se encargó de recordar amargamente varias veces en las semanas siguientes.
“Tradu”, como apodan al joven militante en las redes, es parte de un grupo de tuiteros libertarios que vienen cuestionando a Pareja por el armado de listas para las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires, porque las “Fuerzas del Cielo” quedaron marginadas de las nóminas. La derrota electoral alimentó el fuego de la ira contra al armador, que no apaciguó la victoria nacional de octubre, que llevó al propio Pareja a una banca en el Congreso.
Glavinich y otros tuiteros libertarios como Daniel Parisini, alias “el Gordo Dan”, cuestionan a Pareja por su pasado peronista y sostienen que es parte de una infiltración kirchnerista en el gobierno de Milei.