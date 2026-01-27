PJ bonaerense: crecen las especulaciones sobre una posible lista de unidad

Mientras avanza el cronograma dispuesto para la renovación de autoridades en el, comienzan a circular rumores sobre el desenlace de una historia que tiene como adversarios al kicillofismo y kirchnerismo., señalaron adesde una de las terminales que hoy posee el peronismo de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se refuerza la postura de un armado consensuado para evitar llegar a las urnas el 15 de marzo.No son pocos los dirigentes que expresan que “nadie quiere una interna provincial” y tales palabras se escuchan cada vez más fuerte a medida que pasan los días. Las tensiones entrey elpersisten y se replican en diferentes territorios por lo que cualquier acuerdo que se genere no implicará un alto al fuego definitivo.Desde el kirchnerismo mantienen un hermetismo marcado en torno a la resolución de la discusión por el PJ y ponen el foco en la figura de. La expresidenta empieza a retomar su agenda política en medio de un contexto económico y social cada vez más complicado para las grandes mayorías.En este marco, ronda la idea de retomar la campaña “Cristina libre” con la intención de denunciar su detención y la proscripción. Asimismo,, con La Libertad Avanza (LLA).En algunos sectores del MDF sostienen que la prioridad continúa puesta en que. Las tropas que se encuadran bajo la figura del Gobernador insisten en que ya pasó la hora del camporismo y que es momento de plasmar una nueva construcción política.Por lo pronto,y en los territorios juntan avales para estar preparados ante cualquier eventualidad. El MDF continúa con sus reuniones con referentes seccionales y algunos de sus intendentes llaman a encuentros para pensar el armado de las unidades básicas.En las últimas horas llamó la atención un encuentro que protagonizó el ministro de Desarrollo de la Comunidad,, y el intendente de Lomas de Zamora,. En un acto de gestión se los vio juntos con una foto que provocó especulaciones en varios rincones del peronismo.El alcalde es uno de los que suena para presidir el PJ bonaerense, pero también se posiciona como un mediador entre el kirchnerismo y el kicillofismo. Desde el distrito señalaron que. Por su parte, el lado del dirigente de La Patria es el Otro fueron en la misma sintonía y reiteraron que el objetivo es que el justicialismo esté alineado con el Gobernador.es una de las principales cartas que tiene el MDF para presidir el partido, mientras que también suena. Por el lado del kirchnerismo no se descarta a. En tanto,es otra jugadora que aparece para hacerse cargo de la estructura partidaria.La incertidumbre también llega a los 135 distritos en los que se debe poner en juego la presidencia de las unidades básicas. Siempre la idea es no llegar a una contienda electoral, pero en los territorios que no hay intendentes peronistas será una tarea más que difícil llegar a consensos entre los diferentes sectores.por lo que cada movimiento cuenta y genera ruido.En cuanto al cronograma dispuesto por la Junta Electoral,. La exposición de listas se extenderá hasta el 12, mientras que el 15 cerrará el período de impugnaciones y comenzará el traslado. Este último se completará el 16 y el 19 la Junta deberá expedirse sobre las nóminas presentadas.Luego, el 21 de ese mes se entregarán los modelos de boletas y el 27 la autoridad electoral emitirá su pronunciamiento sobre ellos. La aprobación definitiva llegará el 4 de marzo. Losy al día siguiente se iniciará el escrutinio.