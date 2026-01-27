PJ bonaerense: crecen las especulaciones sobre una posible lista de unidad

Mientras avanza el cronograma dispuesto para la renovación de autoridades en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense
, comienzan a circular rumores sobre el desenlace de una historia que tiene como adversarios al kicillofismo y kirchnerismo. “La unidad está muy encaminada”
, señalaron a La Tecla
desde una de las terminales que hoy posee el peronismo de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se refuerza la postura de un armado consensuado para evitar llegar a las urnas el 15 de marzo.
No son pocos los dirigentes que expresan que “nadie quiere una interna provincial” y tales palabras se escuchan cada vez más fuerte a medida que pasan los días. Las tensiones entre La Cámpora
y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)
persisten y se replican en diferentes territorios por lo que cualquier acuerdo que se genere no implicará un alto al fuego definitivo.
Desde el kirchnerismo mantienen un hermetismo marcado en torno a la resolución de la discusión por el PJ y ponen el foco en la figura de Cristina Fernández
. La expresidenta empieza a retomar su agenda política en medio de un contexto económico y social cada vez más complicado para las grandes mayorías.
En este marco, ronda la idea de retomar la campaña “Cristina libre” con la intención de denunciar su detención y la proscripción. Asimismo, se busca poner a CFK como la dirigenta que expresa un proyecto alternativo al que propone el presidente, Javier Milei
, con La Libertad Avanza (LLA).
En algunos sectores del MDF sostienen que la prioridad continúa puesta en que la conducción partidaria quede en manos de quien designe Kicillof
. Las tropas que se encuadran bajo la figura del Gobernador insisten en que ya pasó la hora del camporismo y que es momento de plasmar una nueva construcción política.
Por lo pronto, la orden de armar listas distritales sigue en pie
y en los territorios juntan avales para estar preparados ante cualquier eventualidad. El MDF continúa con sus reuniones con referentes seccionales y algunos de sus intendentes llaman a encuentros para pensar el armado de las unidades básicas.
En las últimas horas llamó la atención un encuentro que protagonizó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque
, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín
. En un acto de gestión se los vio juntos con una foto que provocó especulaciones en varios rincones del peronismo.
El alcalde es uno de los que suena para presidir el PJ bonaerense, pero también se posiciona como un mediador entre el kirchnerismo y el kicillofismo. Desde el distrito señalaron que sólo se trató de una jornada vinculada estrictamente a mejorar la calidad de vida de los vecinos
. Por su parte, el lado del dirigente de La Patria es el Otro fueron en la misma sintonía y reiteraron que el objetivo es que el justicialismo esté alineado con el Gobernador.Verónica Magario
es una de las principales cartas que tiene el MDF para presidir el partido, mientras que también suena Julio Alak
. Por el lado del kirchnerismo no se descarta a Máximo Kirchner
. En tanto, Mariel Fernández
es otra jugadora que aparece para hacerse cargo de la estructura partidaria.
La incertidumbre también llega a los 135 distritos en los que se debe poner en juego la presidencia de las unidades básicas. Siempre la idea es no llegar a una contienda electoral, pero en los territorios que no hay intendentes peronistas será una tarea más que difícil llegar a consensos entre los diferentes sectores. La posibilidad de tener elecciones son mucho más altas que a nivel provincial
por lo que cada movimiento cuenta y genera ruido.
En cuanto al cronograma dispuesto por la Junta Electoral, el 3 de febrero será el límite para la presentación de avales y el 8 para inscribir candidaturas
. La exposición de listas se extenderá hasta el 12, mientras que el 15 cerrará el período de impugnaciones y comenzará el traslado. Este último se completará el 16 y el 19 la Junta deberá expedirse sobre las nóminas presentadas.
Luego, el 21 de ese mes se entregarán los modelos de boletas y el 27 la autoridad electoral emitirá su pronunciamiento sobre ellos. La aprobación definitiva llegará el 4 de marzo. Los comicios se concretarán el 15
y al día siguiente se iniciará el escrutinio.