Tormenta invernal extrema golpea a Estados Unidos y paraliza a millones de personas

Una violenta tormenta invernal avanza por Estados Unidos y genera un escenario de alto impacto climático, con nieve abundante, lluvias heladas y temperaturas extremas que afectan a millones de personas.El fenómeno, considerado uno de los más severos de la temporada, se extiende desde el sur del país hasta el noreste y mantiene en vilo a autoridades y habitantes de amplias regiones.La tormenta combina varios factores de riesgo: fuertes nevadas, acumulación de hielo y ráfagas de viento que intensifican la sensación térmica.En numerosas ciudades, las temperaturas descendieron por debajo de los niveles habituales, lo que incrementó el peligro para la población más vulnerable y complicó la vida cotidiana.Las consecuencias se sienten con fuerza en el transporte. Miles de vuelos fueron cancelados o reprogramados debido a las malas condiciones climáticas, mientras que rutas y autopistas quedaron cubiertas de nieve y hielo, generando demoras, accidentes y cierres preventivos.El tránsito urbano también se vio afectado, con servicios de transporte público funcionando de manera limitada en varias zonas.El impacto sobre la infraestructura fue inmediato. Amplios sectores quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia de la caída de árboles y el colapso de líneas de alta tensión por el peso del hielo acumulado.Las empresas de energía trabajan para restablecer el servicio, aunque las condiciones climáticas adversas dificultan las tareas de reparación.Ante este panorama, distintos estados activaron planes de emergencia y reforzaron los operativos de asistencia. Se habilitaron centros de refugio y espacios climatizados para personas en situación de vulnerabilidad, mientras que las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones en el hogar.El sistema climático continúa desplazándose hacia el este, por lo que se espera que las condiciones extremas persistan durante las próximas horas. Aunque algunas regiones podrían experimentar una mejora gradual, el riesgo por acumulación de hielo y temperaturas bajo cero seguirá presente incluso después de que cesen las precipitaciones.La tormenta vuelve a poner en evidencia la magnitud de los fenómenos meteorológicos invernales en Estados Unidos y su capacidad para alterar la actividad diaria, afectando desde el transporte y la energía hasta la seguridad de millones de personas.