El fuego no da tregua en el sur y avanza hacia viviendas en la zona de Cholila

"TOUR DE LA GRATITUD”

Milei vuelve a pisar suelo bonaerense con un doblete de actividades en Mar del Plata Luego de su gira internacional, el presidente asistirá a una recorrida por puntos emblemáticos de la ciudad en medio de negociaciones clave en el Congreso y con la mira puesta en las reformas económicas. Además, tendrá un reencuentro público con su ex Fátima Florez en el teatro.