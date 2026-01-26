El fuego no da tregua en el sur y avanza hacia viviendas en la zona de Cholila
Se sumaron en las últimas horas brigadistas chilenos y de diferentes puntos del país para ayudar a combatir este incendio que sigue avanzando debido a las condiciones climáticas. Enorme preocupación en los pobladores de la zona
La provincia de Chubut continúa enfrentando una grave situación por los incendios forestales que afectan principalmente la zona cordillerana, con focos activos en áreas como el Parque Nacional Los Alerces, Puerto Patriada (El Hoyo), Villa Lago Rivadavia, Cholila y cercanías de Lago Puelo.
En las últimas horas, se reactivaron al menos tres focos ígneos en sectores previamente afectados, lo que complica el panorama debido a la persistencia de vientos intensos y la ausencia de pronósticos de lluvias significativas en el corto plazo.
El fuego, que se encuentra contenido en su avance general pero con puntos calientes activos, ha generado preocupación por el riesgo de expansión hacia nuevas zonas boscosas y comunidades cercanas.
En Cholila, por ejemplo, el avance de las llamas obligó a cortar preventivamente la Ruta Provincial 71. Según los reportes más recientes, el incendio ya ha consumido más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones, afectando gravemente ecosistemas valiosos como los alerces milenarios del Parque Nacional Los Alerces, intervenido por primera vez en su historia para combatir el fuego.
Otras estimaciones de días previos mencionaban cifras cercanas a 30.000-35.000 hectáreas, con un incremento constante en las últimas semanas. Para reforzar las tareas de combate, se incorporó apoyo internacional clave proveniente de Chile. Brigadistas y bomberos voluntarios de localidades como Futaleufú y Palena cruzaron la cordillera para sumarse al operativo, que ya supera los 500 brigadistas y bomberos en total (incluyendo equipos nacionales, provinciales y de la Policía Federal).
REPORTE ACTUALIZADO DEL INCENDIO EN EL PARQUE LOS ALERCES
Las altas temperaturas y las ráfagas de viento registradas ayer generaron un comportamiento dinámico del fuego, lo que hizo necesario redoblar las tareas de enfriamiento en todos los frentes del incendio.
Además, el gobierno chileno envió aeronaves para tareas de apoyo aéreo durante al menos 10 días, en respuesta a la solicitud argentina y como gesto de solidaridad regional ante la magnitud del desastre.
El Comando Unificado continúa trabajando con más de una docena de medios aéreos y brigadas terrestres en labores de enfriamiento, contención y liquidación de focos. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas (altas temperaturas, sequía y vientos) mantienen la alerta máxima en la región.
Las autoridades reiteran la importancia de evitar el ingreso a zonas de riesgo y llaman a la colaboración ciudadana para prevenir nuevos focos. La situación evoluciona rápidamente, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el gobierno provincial de Chubut.