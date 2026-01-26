26 de enero de 2026
EL DILEMA DE RECAUDAR
Combustible, la tasa de la discordia
Con la necesidad de tener más disponibilidad económica, varios
distritos ponen un valor extra por cada litro de nafta que se carga en su jurisdicción. La lista de municipios que la aplican es cada vez mayor
En tiempos donde los recursos son escasos, la coparticipación baja y los distritos afrontan complejidades para cerrar las cuentas, los intendentes hacen malabares para tener todo ordenado en un contexto difícil. Ante esta situación, una buena cantidad de distritos implementó una tasa que generó polémica.
La Tasa Vial, o impuesto al combustible, consiste en la aplicación de un porcentaje extra por cada litro de gasoil o nafta que se carga en las estaciones de servicio de cada municipio que lo implementa. Los valores escalan entre el 1 al 3%, aunque hay otros distritos que le aplican un precio fijo extra por cada litro que largan los surtidores (un ejemplo es Campana, gobernado por Sebastián Abella, que agrega $4 por litro).
Con la discursiva de la reducción impositiva, a mediados de 2025 el Gobierno Nacional puso el grito en el cielo por la implementación de esta tasa y cuestionó a los intendentes por falta de gestión en sus territorios. A través del ministerio de Economía, que conduce Luís Caputo, publicó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, en el cual realizaron un mapa detallando de qué comunas cobran cada tasa. No solamente publica los datos sobre la Tasa Vial, sino que también muestra números de la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene para entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercados.
El argumento del Gobierno para posicionarse contra el cobro es que “estas prácticas son ilegales y arbitrarias”, porque afectan la lucha contra la inflación. Motivó, incluso, la habilitación de canales de denuncia y una resolución que prohíbe incluir tasas municipales en facturas de bienes y servicios, lo que derivó en una ola de amparos judiciales de los intendentes.
Ni bien salió la publicación del mapa que expone a los alcaldes, hubo reproches por parte de varios de ellos. El tiro le salió por la culata, debido a que los municipios con mayores porcentajes en la Tasa Vial son Pinamar y General Pueyrredon, dos territorios alineados con el gobierno nacional.
De acuerdo al mapa que impulsó el gobierno de Javier Milei, hay un total de 29 municipios bonaerenses que aplican la Tasa Vial. La mayoría de ellos pertenecen al Conurbano, pero también están en la lista algunos grandes del interior como General Pueyrredón y Junín. Pero en ese registro no están todos los distritos que gravan al combustible.
Durante el tratamiento de las ordenanzas Fiscal e Impositiva a finales de 2025 y principios de 2026, muchos jefes comunales intentaron copiar a sus colegas y aplicar esta nueva tasa. La mayoría tuvo éxito, pero hubo uno que no sorteó el escollo del Concejo Deliberante. Con los nuevos distritos que aprobaron este impuesto, el número asciende a 37.
Pese a que la problemática tomó trascendencia a mediados de 2025, hubo un puñado de comunas que cobraban la Tasa Vial en años anteriores.
Uno de los primeros fue Olavarría, que durante el mandato de José Eseverri la aplicó pero el mismo intendente la sacó antes de entregarle el mando a Ezequiel Galli (PRO) en el año 2015. Entre aquellos que hicieron punta en la implementación del tributo y todavía lo sostienen están San Miguel, Pilar, Hurlingham, Malvinas Argentinas, San Fernando, Merlo, San Isidro, San Martín, Tigre y Junín.
Cuando fueron cuestionados por el Gobierno, los intendentes se excusaban en el contexto económico complicado y la falta de recursos. También hubo un puñado de concejales que presentaron iniciativas para reducir la Tasa Vial en sus municipios, como Junín y General Pueyrredón.
El Gobierno Nacional denunció a un distrito por “inconstitucionalidad”
En medio de la ofensiva del gobierno nacional contra los intendentes del Conurbano bonaerense, a principios de 2025 presentaron una denuncia contra la provincia de Buenos Aires y el municipio de Lomas de Zamora, comandado por Federico Otermín, por la aplicación de la Tasa Vial.
La denuncia se realizó en el contexto en el que los municipios incluían el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios de luz, generando así una fuerte disputa entre los alcaldes y el ministerio de Economía de la Nación.
Desde el gobierno sostenían que “los organismos subnacionales no pueden gravar las mismas actividades que grava el Gobierno nacional, que en este caso lo hace con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Grava un porcentaje del expendio de los combustibles líquidos y lo mismo hace la tasa vial”. No hubo resolución judicial.
Este año, el exdiputado Guillermo Castello se presentó ante la Suprema Corte para declararlo inconstitucional al impuesto.
Las cinco que se sumaron este año al listado de comunas con el tributo
Durante el tratamiento en los Concejos Deliberantes de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, cinco municipios aprobaron la creación de la Tasa Vial. Todos ellos vinculados al oficialismo bonaerense.
Ramallo, el distrito que comanda Mauro Poletti, impulsó la creación de una tasa del 2% sobre los combustibles.
Lo siguió otro intendente del MDF, Ricardo Moccero, de Coronel Suárez. El Concejo Deliberante dio luz verde a la iniciativa para cobrar un 2% en concepto de Tasa Vial.
En la Séptima sección, Tapalqué se sumó al listado de los que cobran un tributo a los combustibles del 2,5%.
En San Andrés de Giles los vecinos no están contentos con la tasa del 2% que se aprobó en la ordenanza Impositiva y realizaron una junta de firmas para intentar derogarla. Exclamaron que la carga presenta “serios cuestionamientos de constitucionalidad” y lanzaron fuertes cuestionamientos al alcalde Miguel Gesualdi, representante del Frente Renovador.
Otra comuna que la implementó en el tratamiento de su ordenanza Fiscal e Impositiva fue Cañuelas, gobernada por Marisa Fassi. El tributo del 2% sobre el litro de combustible comenzará a implementarse a partir del 1 de febrero próximo tras su aprobación en el Concejo. Según la ordenanza municipal, el cobro de este tributo será destinado a mejorar los caminos rurales del municipio.
Los que la implementaron un tiempo pero dieron marcha atrás
Dos municipios del Conurbano bonaerense y uno grande del interior decidieron eliminar el impuesto al combustible que se cobraba a los contribuyentes. Olavarría desde el año 2013 implementaba la Tasa Vial y cobraba un 4% sobre el valor neto del combustible, sin computar los impuestos que representaban la mitad del precio total del producto. El intendente que la impulsó fue José Eseverri, pero la ordenanza fue derogada por el propio mandatario comunal y sacada días antes de que finalice su gestión y llegue Ezequiel Galli a la intendencia del distrito de la Séptima sección.
Otra comuna que implementó el tributo y dio marcha atrás fue Berisso. El alcalde Fabián Cagliardi envió un proyecto al Concejo Deliberante en 2020 para eliminar el tributo que estaba vigente desde 2017, cuando en la intendencia estaba el cambiemita Jorge Nedela. El impacto fue de una baja del 0.5% en el valor de las naftas.
Más cercano en el tiempo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, fue otro de los que eliminó la Tasa Vial en su municipio. Entre los fundamentos, el proyecto sostenía que representa “un incentivo económico para promover el desarrollo local e impulsar una mayor actividad económica en el Partido”.
Se cobraba desde el año 2016, cuando la intendencia la ejercía Gustavo Posse. La derogación aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.
Intendente quiso imponer la tasa, pero fue rechazada por el Concejo
En el municipio de Roque Pérez, comandado por el massista Maximiliano Sciaini, se quiso aplicar el tributo al combustible en el tratamiento de la ordenanza Fiscal e Impositiva para el 2026.
En conferencia de prensa, el jefe comunal anunció las intenciones de aplicar la tasa del 2.5% por cada litro de gasoil, con la excusa de la caída de la coparticipación provincial, los problemas en las cuentas municipales y la promesa de que lo recaudado se utilizaría para realizar mejoras en bacheos y en la rotonda de la Ruta Nacional 205.
El impuesto ya estaba agregado a la ordenanza Impositiva, pero previo a la Asamblea de Mayores Contribuyen-tes, el intendente anunció que no implementaría la Tasa Vial, diciendo que “no iba a hacer oídos sordos a los que opina la gente”, pese a la situación complicada que atraviesa la comuna. También criticó a los concejales libertarios porque no cuestionaron el aumento en el combustible del 270% desde que Milei llegó a la presidencia de la Nación.
Cuando se realizó la sesión en el Concejo Deliberante con los contribuyentes del distrito el oficialismo perdió la votación 12 a 5, y fueron rechazadas las ordenanzas Fiscal e Impositiva.
La oposición impuso su número y se sumó que una concejal dio vuelta su decisión y también votó en contra de la implementación del tributo. Sciani envió una nueva iniciativa, sin la Tasa Vial, que fue aprobada.