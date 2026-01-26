Volver | La Tecla Informe Especial 26 de enero de 2026 EL DILEMA DE RECAUDAR

Por Francisco Messina

franmessina

Combustible, la tasa de la discordia

Con la necesidad de tener más disponibilidad económica, varios distritos ponen un valor extra por cada litro de nafta que se carga en su jurisdicción. La lista de municipios que la aplican es cada vez mayor

