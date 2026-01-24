24 de enero de 2026
EN CASTELLI
El MDF hace reuniones seccionales y presiona por el control del PJ bonaerense
Los ministros Bianco, Katopodis y Rodríguez se reunieron con militantes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro de la Quinta sección y anticiparon que el Partido Justicialista bonaerense “que acompañe las políticas y las iniciativas de Kicillof”
Miembros del Movimiento Derecho al Futuro de la Quinta sección electoral se reunieron este sábado en Castelli con los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Rodríguez Javier Rodríguez, quienes llevaron la voz cantant del encuentro en el que el kicillofismo dejó en claro por qué quiere que alguien del sector quede al mando del PJ bonaerense. el anfitrión fue el intendente Francisco Echarren
Las elecciones en el peronismo son el 15 de marzo, pero las listas cierran el 8 de febrero, por lo tanto habrá dos semanas de pura rosa en la búsqueda de una unidad que por ahora se presenta difícil, pero a la que se suele llegar siempre, aunque sea de manera forzada, en el justicialismo provincial.
Como síntesis de la reunión, los ministros de Gobierno, Infraestructura y Asuntos Agrarios dejaron en claro que para los dos años de gestión que quedan, necesitan “un Partido Justicialista que acompañe las políticas y las iniciativas del gobernador Axel Kicillof.
Gabriel Katopodism en sus redes sociales, apuntó que “no hay 2027 sin 2026”, y sentenció que “el peronismo tiene que empezar a contar lo que quiere para la Argentina a los que trabajan, a los que producen y a los que no llegan a fin de mes”. Par el responsable de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos hay una mayoría para la cual “hay que construir una alternativa y otro futuro que nos incluya a todos”.
“Nos reunimos con compañeros y compañeras del Movimiento Derecho al Futuro en Castelli para continuar el camino hacia la construcción de una alternativa que fomente el empleo, la industria y la educación”, dijo Bianco tras el encuentro, ya apuntando hacia el futuro más allá de las elecciones internas del peronismo. Para la tropa de Kicillof la resolución de cómo quede la estructura partidaria tiene importancia, pero eso no le quita el foco puesto en colocar al mandatario bonaerense como la contracara de Javier Milei, en vistas al próximo turno electoral nacional.
“tenemos que construir una voz para el cincuenta por ciento de los argentinos que no están de acuerdo con Milei ni con su modelo. Una voz que defienda el trabajo y la producción frente a la timba financiera. Una voz que defienda el Estado ue debe acompañar a quienes todos los días hacen grande a la Argentina. ese es el desafío y ahí siempre vamos a estar”, señaló Katopodis.
En los próximos días, los ministros y funcionarios seguirán con los encuentros seccionales.