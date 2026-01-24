24 de enero de 2026
ARGENTINA EN ROJO
La deuda aprieta a los hogares: la morosidad se dispara y golpea fuerte en PBA
Los últimos informes del Banco Central y del Banco Provincia confirman un deterioro acelerado del endeudamiento de las familias. La mora bancaria ya está en máximos históricos y en las fintech casi se triplica. En la provincia de Buenos Aires, el fenómeno se expresa con mayor intensidad social y territorial.
El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una fase crítica. Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, la mora de las financiaciones a las familias alcanzó en noviembre el 8,8% del total de la cartera, el nivel más alto desde 2010, en un contexto de crecientes dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.
El salto estuvo explicado casi en su totalidad por los créditos destinados al consumo, que reflejan el estrés de los ingresos familiares. En apenas un año, la irregularidad financiera de los hogares más que se triplicó: pasó de 2,6% en noviembre de 2024 a los niveles actuales, dando cuenta de la velocidad del deterioro.
Aunque la mora también creció en el segmento empresario, el contraste es marcado. En noviembre, el incumplimiento de las empresas se ubicó en 2,3%, muy por debajo del observado en las familias, lo que confirma que el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo impactan con mayor fuerza sobre los ingresos personales.
En la provincia de Buenos Aires, el fenómeno adquiere una dimensión particular. De acuerdo al último informe de Provincia Microcréditos, del Banco Provincia, se cumplen doce meses consecutivos de aumento de la morosidad en los hogares bonaerenses, con una dinámica comparable sólo a la registrada durante la pandemia.
El dato más alarmante aparece fuera del sistema bancario tradicional. Mientras la mora de las familias con los bancos ronda el 7,8%, en el universo fintech y de billeteras virtuales trepa al 18%. Se trata de créditos de acceso rápido, con escasos requisitos, pero con costos financieros hasta cinco veces superiores a los del sistema regulado.
Este tipo de endeudamiento creció con fuerza en el conurbano y en los sectores de ingresos medios y bajos, donde el crédito funciona como herramienta para sostener el consumo básico. Sin embargo, el aumento del incumplimiento muestra que la deuda crece más rápido que la capacidad de pago.
El Banco Central reconoce este escenario y señala que, ante el aumento del riesgo crediticio, las entidades endurecieron los estándares de otorgamiento de préstamos, especialmente para familias y pymes. La respuesta prudencial del sistema restringe el acceso justo cuando la demanda de financiamiento es mayor.
Pese al deterioro en la calidad de la cartera, el crédito al sector privado siguió expandiéndose en términos reales, impulsado principalmente por el financiamiento comercial. En cambio, los préstamos al consumo y con garantía real mostraron una dinámica mucho más moderada.
El cuadro se completa con una desaceleración en los créditos hipotecarios y un crecimiento del fondeo bancario, lo que confirma que el problema no es la falta de liquidez del sistema, sino la fragilidad de los ingresos. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte de los hogares endeudados, la combinación de deuda creciente y morosidad récord anticipa un frente social y económico cada vez más tenso.