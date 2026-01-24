Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de enero de 2026 ARGENTINA EN ROJO

La deuda aprieta a los hogares: la morosidad se dispara y golpea fuerte en PBA

Los últimos informes del Banco Central y del Banco Provincia confirman un deterioro acelerado del endeudamiento de las familias. La mora bancaria ya está en máximos históricos y en las fintech casi se triplica. En la provincia de Buenos Aires, el fenómeno se expresa con mayor intensidad social y territorial.

Compartir