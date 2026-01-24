24 de enero de 2026
ES OFICIAL
Tras los ruidos internos, el PJ bonaerense publicó los padrones y la resolución electoral
Luego de la demora, los listados informales y las presentaciones ante la Justicia Electoral, el PJ bonaerense exhibió los padrones de afiliados y oficializó la Resolución N°2 de su Junta Electoral. La Matanza quedó como único distrito con un padrón sujeto a revisión judicial.
Tras varios días de demora y una fuerte controversia interna, el Partido Justicialista bonaerense publicó finalmente los padrones de afiliados que se utilizarán en la elección partidaria del 15 de marzo. La exhibición se concretó luego de que circularan listados informales, se presentaran objeciones y se realizaran incluso presentaciones ante la Justicia Electoral.
La oficialización llegó acompañada por la Resolución N°2 de la Junta Electoral del PJ bonaerense, firmada el 23 de enero, que busca ordenar el proceso y despejar dudas sobre la validez de los registros. El texto confirma que el cronograma electoral seguía vigente y que la publicación debía haberse realizado el 22 de enero, plazo que finalmente se extendió.
Según detalla la resolución, los padrones exhibidos corresponden a 134 distritos de la provincia, con afiliaciones procesadas hasta el 30 de diciembre de 2025, respetando el límite del 5% de nuevas incorporaciones por distrito establecido por el Consejo Provincial del partido en diciembre pasado.
La única excepción es La Matanza, el distrito con mayor cantidad de afiliados del PJ bonaerense. Allí, la Junta Electoral detectó que las nuevas afiliaciones superaron levemente el tope permitido: se incorporaron 5.898 fichas cuando el límite era de 5.852, un excedente de 46 afiliaciones.
A ese dato se sumó un hecho político sensible. Afiliados de La Matanza presentaron renuncias ante la Justicia Electoral federal, acompañadas por comprobantes de envío de telegramas, lo que obligó a la Junta a adoptar una solución transitoria para no frenar el proceso electoral.
Por ese motivo, se resolvió exhibir dos padrones para ese distrito: uno con fecha de corte al 19 de diciembre de 2025, validado plenamente, y otro padrón complementario, con las afiliaciones posteriores, publicado con la leyenda “sujeto a ratificación judicial”, a la espera de lo que determine el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral.
La Junta Electoral también solicitó formalmente a la Justicia que remita un padrón actualizado de La Matanza una vez que se procesen las renuncias presentadas, con el objetivo de contar con un listado definitivo antes de la votación interna.
En paralelo, y debido a la demora en la carga y procesamiento de la información, se resolvió modificar el cronograma electoral, extendiendo hasta el 29 de enero el plazo para realizar observaciones y tachas sobre los padrones publicados.