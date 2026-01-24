Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de enero de 2026 ES OFICIAL

Tras los ruidos internos, el PJ bonaerense publicó los padrones y la resolución electoral

Luego de la demora, los listados informales y las presentaciones ante la Justicia Electoral, el PJ bonaerense exhibió los padrones de afiliados y oficializó la Resolución N°2 de su Junta Electoral. La Matanza quedó como único distrito con un padrón sujeto a revisión judicial.

