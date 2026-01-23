23 de enero de 2026
RECORRIDAS
Milei vuelve a pisar suelo bonaerense con un doblete de actividades en Mar del Plata
Luego de su gira internacional, el presidente prepara una recorrida por puntos emblemáticos de la ciudad en medio de negociaciones clave en el Congreso y con la mira puesta en las reformas económicas.
El presidente Javier Milei regresó al país este viernes luego de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos confirmó su próxima aparición pública en Mar del Plata. La visita a la ciudad balnearia se inscribe en una estrategia política que combina exposición territorial, reafirmación ideológica y respaldo al rumbo económico que impulsa el Ejecutivo desde diciembre de 2023.
Además de su ya conocida presencia en la “Derecha Fest” el próximo martes, desde las redes sociales de La Libertad Avanza confirmaron que el presidente realizará un “Tour de la Gratitud” por las calles marplatenses. La cita será el próximo lunes 26 de enero a partir de las 20.30 y la convocatoria es en las calles Güemes y Avellaneda.
La presencia del mandatario en Suiza fue leída en el oficialismo como una vidriera internacional para consolidar apoyos externos y mostrar coherencia discursiva ante líderes políticos y empresarios. En ese escenario, Milei volvió a insistir con la desregulación, la reducción del Estado y la defensa del libre mercado como pilares de su gestión, con el objetivo de reposicionar a la Argentina frente a los mercados y transmitir previsibilidad.
Sin embargo, en Casa Rosada admiten que el verdadero partido se juega en el plano doméstico. Con un Congreso atravesado por equilibrios frágiles y negociaciones permanentes, el Gobierno apuesta a sostener gobernabilidad mientras empuja el paquete de leyes incluido en las sesiones extraordinarias. Entre ellas, la reforma laboral aparece como uno de los proyectos más sensibles y con mayor impacto político.
En ese contexto, el martes 27 de enero Milei encabezará el denominado “Derecha Fest”, un evento que se realizará en el Horizonte Club de Playa y que reunirá a referentes del espacio libertario como Agustín Laje, la diputada nacional Lilia Lemoine, el senador bonaerense Guillermo Montenegro y el biógrafo presidencial Nicolás Márquez.
La organización de la visita quedó en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien mantuvo reuniones con dirigentes regionales para ajustar los detalles logísticos y políticos. La idea es aprovechar la alta visibilidad de la temporada de verano para reforzar el mensaje libertario y mostrar músculo político fuera de la Casa Rosada.
En paralelo, el Presidente ya proyecta nuevos destinos. En el radar aparecen Mendoza, entre el 17 y el 19 de febrero, en sintonía con el vínculo que mantiene con el gobernador Alfredo Cornejo y en la antesala de las elecciones municipales del 22 de febrero. También se menciona una posible presencia en La Rioja durante la Fiesta Nacional de La Chaya, una opción que genera expectativa y tensión en la provincia que gobierna Ricardo Quintela.