23 de enero de 2026
NUEVO ESQUEMA
Migraciones: el Gobierno pone al frente a Diego Valenzuela y acalla tensiones internas
Tras idas y vueltas políticas y técnicas, la Casa Rosada ajusta el diseño de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria. El organismo pasará a Seguridad con estatus “desconcentrado”, mientras se negocian poder, salarios y control político.
Tras semanas de polémicas soterradas y cruces internos de bajo perfil, el Gobierno avanza en la letra chica para crear la Agencia de Seguridad Migratoria. El nuevo ente absorberá a la actual Dirección Nacional de Migraciones y pasará de la órbita del Ministerio del Interior a la de Seguridad, aunque con un estatus “desconcentrado”, una definición que combina razones burocráticas, salariales y de alineamiento político.
El elegido para conducir el área es Diego Valenzuela, senador provincial electo por La Libertad Avanza, quien ya pidió licencia en la Legislatura bonaerense. El diseño institucional del organismo fue trabajado por los ministerios de Seguridad, Transformación del Estado y Descentralización, además de la Secretaría Legal y Técnica que encabeza María Ibarzábal Murphy, aunque el proceso no estuvo exento de tensiones.
Según fuentes oficiales, hubo diferencias entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el propio Valenzuela, impulsado políticamente por Patricia Bullrich. El foco del conflicto estuvo puesto en la estructura de la futura Agencia y en los nombres que integrarían los cargos clave, un debate que trabó durante días la definición final del esquema.
En términos formales, la nueva Agencia contará con las subsecretarías de Control Migratorio y de Política Migratoria y tendrá rango de secretaría. Sin embargo, su fisonomía definitiva continúa bajo revisión en Legal y Técnica. Aunque inicialmente se evaluó que fuera un organismo descentralizado, finalmente se optó por la figura de “desconcentrado” para preservar cierto margen de autonomía presupuestaria.
El trasfondo de esa decisión está ligado al régimen salarial: los cerca de 4.000 agentes de Migraciones perciben ingresos superiores a los de las fuerzas de Seguridad, al contar con un esquema similar al de ARCA, con suplementos atados a la recaudación. “Hubo un tira y afloje con este tema con la ministra; incluso se analizó que quedara colgada de la Secretaría de Seguridad”, admitió una fuente al tanto de las negociaciones.
En Casa Rosada explican que, por su tamaño y funciones, Migraciones requería una “autonomía funcional”. Pero en los despachos de Balcarce 50 también reconocen que pesó la intención de Valenzuela de imprimirle una marca propia al organismo, en clave de proyección política, con vistas a una eventual candidatura del oficialismo a la gobernación bonaerense.
Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, aseguran que la Agencia será monitoreada de manera estrecha. La ministra busca quitarle un perfil meramente administrativo y convertirla en una pieza más del sistema de seguridad nacional, con una línea clara en materia de control fronterizo y gestión operativa.
Mientras espera su nombramiento formal, Valenzuela avanza en el relevamiento interno del área y se apoya en el respaldo explícito del presidente Javier Milei —con quien compartió estudios— y de Patricia Bullrich. Ambos fueron los primeros dirigentes del PRO en dar el salto a LLA y afiliarse formalmente en 2025.
El relanzamiento de Migraciones también abre interrogantes sobre su vínculo con la SIDE, tras el DNU que amplió las facultades del sistema de inteligencia. Según pudo saberse, la nueva Agencia no tendrá un nexo directo con “La Casa”: el canal seguirá siendo la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. En paralelo, el Ejecutivo apunta a redefinir los criterios de admisión de extranjeros para atraer perfiles considerados estratégicos. El DNU que creará la Agencia, aseguran, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.