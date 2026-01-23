Volver | La Tecla Nacionales 23 de enero de 2026 NUEVO ESQUEMA

Migraciones: el Gobierno pone al frente a Diego Valenzuela y acalla tensiones internas

Tras idas y vueltas políticas y técnicas, la Casa Rosada ajusta el diseño de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria. El organismo pasará a Seguridad con estatus “desconcentrado”, mientras se negocian poder, salarios y control político.

Compartir