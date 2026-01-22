Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de enero de 2026 INFRAESTRUCTURA

Emergencia vial: alertan por el grave deterioro de las rutas nacionales en PBA

Un informe elaborado por los trabajadores de Vialidad Nacional expone el abandono del mantenimiento, la subejecución de fondos y el impacto directo en la seguridad y la producción bonaerense, con corredores estratégicos al borde del colapso.

Compartir