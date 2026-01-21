21 de enero de 2026
CONGRESO
Lo habitual de cada miércoles: nuevos incidentes en la marcha de jubilados
Los disturbios fueron en la calle Rivadavia cuando la policía aplicó el protocolo antipiquetes. Hubo manifestantes heridos
La tradicional marcha de jubilados que se realiza desde hace dos años frente al Congreso volvió a quedar envuelta en un clima de tensión este miércoles. La protesta, que se sostiene semana tras semana como forma de reclamo por mejoras en los haberes y condiciones de vida, terminó otra vez con incidentes y una fuerte intervención policial.
El foco del conflicto se trasladó en esta oportunidad a la calle Rivadavia, cuando el grupo que encabezaba la movilización intentó avanzar desde la vereda hacia la calle. Allí se encontraron con un cordón de efectivos que aplicó el protocolo antipiquetes e impidió el paso. Según relataron testigos, los manifestantes fueron empujados contra la vereda y quedaron prácticamente encerrados entre el vallado policial y el frente del edificio de la Auditoría General de la Nación.
Para dispersar al reducido grupo de jubilados que mantenía la protesta, personal de la Policía Federal utilizó gases lacrimógenos. La medida generó momentos de confusión y afectó directamente a varias personas mayores que participaban de la movilización, algunas de las cuales presentaron dificultades respiratorias y signos visibles de malestar.
Ante esta situación, intervinieron las postas de salud que suelen acompañar este tipo de manifestaciones. Integrantes de los equipos sanitarios brindaron asistencia inmediata a los heridos y a quienes fueron alcanzados por los gases, en medio de un clima cargado de bronca e impotencia por parte de los manifestantes.
Desde los sectores que impulsan la marcha remarcaron que, pese al bajo número de participantes, la respuesta de las fuerzas de seguridad volvió a ser desmedida. También insistieron en que la protesta se mantiene activa desde hace años sin respuestas de fondo a los reclamos, lo que explica la persistencia de las concentraciones semanales.