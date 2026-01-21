21 de enero de 2026
PRESENCIA INTERNACIONAL
Con referencias a Bertie, Sturzzeneger y Maquiavelo, Milei habló en Davos
El presidente argentino hizo una defensa de sus políticas económicas, defendió el capitalismo frente al socialismo que "siempre termina mal" y se alineó con Donald Trump en su línea internacional.
El presidente de la Argentina, Javier Milei, habló este mediodía en el Foro Económico Mundial en Davos, con un discurso en el que defendió el capitalismo de libre comercio como "el único sistema justo".
Además, criticó a los sistemas socialistas: "Suenan atractivos, pero siempre terminan mal", poniendo como ejemplo a lo que consideró “la narcodictadura terrorista de Venezuela”.
Tras la alocución de su par estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino le hizo un guiño al del norte al señalar "Make Argentina great again".
Al destacar los logros de su gestión en materia económica, resaltó: “Logramos reducir la inflación del 300 al 30 por ciento", elogiando las reformas impulsadas por el Ministerio de Modernización, encabezado por Federico Sturzenegger.
“Gracias a su ciclópea tarea (en referencia al ministro) hemos realizado 13.500 mil reformas estructurales que nos han permitido volver a crecer”, lanzó, destacando que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”. Al respecto, citó al diputado libertario Alberto Benegas Lynch (h) para definir al liberalismo como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”.
En ese marco, incluyó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”. “La defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”, agregó, para sostener que “sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.
En otro tramo, evaluó que “los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”
Más adelante, dijo que “hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagara su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofíagriega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente".