21 de enero de 2026 PRESENCIA INTERNACIONAL

Con referencias a Bertie, Sturzzeneger y Maquiavelo, Milei habló en Davos

El presidente argentino hizo una defensa de sus políticas económicas, defendió el capitalismo frente al socialismo que "siempre termina mal" y se alineó con Donald Trump en su línea internacional.

