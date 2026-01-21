Apps
VENCIDOS

ANMAT dio de baja certificados nacionales de varias droguerías bonaerenses

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de certificados nacionales de al menos 15 droguerías radicadas en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una medida que alcanzó a 54 establecimientos de todo el país. La medida no implica que no estén habilitadas en sus jurisdicciones de origen

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación de al menos 15 droguerías radicadas en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una medida que alcanzó a 54 establecimientos de todo el país. La medida no implica inhabiltación para operar en sus jurisdicciones de origen, sino para hacerlo a nivel nacional. 

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 72/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se fundamenta en la detección de Certificados de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos vencidos, sin que las empresas hubieran iniciado el trámite de renovación en los plazos establecidos por la normativa vigente. Lo que sucede es que muchos establecimientos no venden fuera de sus provincias de origen por lo que no necesitan la habiltación nacional para operar. 

Desde el organismo nacional explicaron que las actuaciones se iniciaron tras una revisión del registro de droguerías habilitadas para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, donde se constató que varias firmas continuaban operando sin contar con la certificación obligatoria, cuya validez es de cinco años.

Droguerías de la provincia de Buenos Aires alcanzadas por la disposición

Droguería Java de Bioseguridad Argentina S.A.

Droguería Byos de Luis Jorge Leal Baudrix

Droguería Bellavista S.A.

Droguería ValleBona de María Julia Vallebona

Droguería Milenium S.A.

Droguería Farmacom S.A.

Droguería Brayton Farmacéutica de Argentina S.A.

Droguería Bioamerica Farma Argentina S.A.

Droguería MDQ S.A.

Droguería Farma Fleming

Droguería Almafuerte S.R.L.

Droguería Cuenca S.R.L.

Droguería Genéricos Buenos Aires S.R.L.

Droguería Praga 

Desde ANMAT subrayaron que la disposición no es sancionatoria en términos penales, pero sí implica la imposibilidad de operar en el circuito formal interjurisdiccional.

Según remarcaron fuentes oficiales, el objetivo central de la decisión es proteger la salud pública, garantizar la calidad de los medicamentos que circulan en el país y reforzar los mecanismos de control sobre la cadena de distribución.

