ANMAT dio de baja certificados nacionales de varias droguerías bonaerenses

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de certificados nacionales de al menos 15 droguerías radicadas en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una medida que alcanzó a 54 establecimientos de todo el país. La medida no implica que no estén habilitadas en sus jurisdicciones de origen

