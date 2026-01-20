20 de enero de 2026
POSTURAS
Con un proyecto de declaración, los casos de abuso en el Senado agitan la interna peronista
Tres senadoras presentaron una iniciativa pidiendo que la Cámara Alta se exprese por las denuncias que trascendieron en los últimos días.
Un nuevo round en la interna del peronismo bonaerense se originó con un proyecto de declaración presentado por tres senadoras del oficialismo luego de que trascendieran las denuncias de presuntos abusos en la Cámara alta bonaerense.
La iniciativa fue presentada por Mónica Macha, Laura Clark y María Rosa Martínez, tres legisladoras vinculadas al kirchnerismo, donde presionan para que la cámara presidida por Verónica Magario se pronuncie de manera institucional ante los hechos trascendidos.
No es la primera vez que el kirchnerismo presiona a Magario con proyectos. La última oportunidad fue cuando los senadores que responden a Cristina Kirchner pidieron que la Vicegobernadora convoque a sesionar para tratar los dos proyectos de Salud presentados por el Ejecutivo cuando estaban a punto de perder estado parlamentario.
En esa línea, las legisladoras presentaron un proyecto de declaración para expresar su solidaridad con las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de graves delitos contra su integridad sexual, presuntamente cometidos por dos empleados del propio cuerpo legislativo y dentro de las instalaciones oficiales.
La iniciativa plantea un pronunciamiento institucional “claro y firme” frente a hechos que generaron fuerte conmoción pública y que ya se encuentran bajo investigación judicial. En ese marco, el proyecto no solo acompaña a las denunciantes, cuya identidad se mantiene en reserva, sino que también insta a que la Justicia avance con celeridad para esclarecer lo ocurrido y determinar la totalidad de las responsabilidades penales.
Según se detalla en los fundamentos, las denuncias refieren a un contexto de manipulación, amenazas y ejercicio abusivo de poder, con hechos reiterados que incluirían abuso sexual con acceso carnal, intimidaciones con armas blancas y control prolongado sobre la vida personal y sexual de las víctimas.
De acuerdo a lo informado, el pasado 29 de diciembre de 2025, por orden de la Unidad Fiscal N° 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, fueron detenidos dos empleados del Senado bonaerense, medida que contó con el aval del Juzgado de Garantías N° 4. En esa instancia, el magistrado interviniente convalidó también los allanamientos y el secuestro de material probatorio, al considerar que existían elementos de convicción suficientes para esta etapa del proceso.
En el texto, los autores del proyecto remarcan que la Cámara alta no puede permanecer ajena ante denuncias de semejante gravedad, especialmente cuando los hechos investigados involucran a personal legislativo y habrían ocurrido dentro del propio edificio del Senado. Asimismo, subrayan la necesidad de que el proceso judicial avance hasta el total esclarecimiento de los hechos y garantice la contención y reparación de las víctimas.
Finalmente, la iniciativa convoca a senadoras y senadores a acompañar el proyecto con su voto, en una señal política que busca marcar una posición institucional frente a los casos de violencia sexual y abuso de poder que hoy se investigan en el ámbito judicial