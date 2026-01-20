Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de enero de 2026 INFORME

Cuentas ajustadas en las provincias: crece el gasto y se achica el margen fiscal

De acuerdo al último estudio presentado por la Fundación Encuentro, las provincias cerraron el 2025 con números favorables, pero comenzó notarse el crecimiento del gasto y la baja de ingresos.

