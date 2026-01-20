20 de enero de 2026
INFORME
Cuentas ajustadas en las provincias: crece el gasto y se achica el margen fiscal
De acuerdo al último estudio presentado por la Fundación Encuentro, las provincias cerraron el 2025 con números favorables, pero comenzó notarse el crecimiento del gasto y la baja de ingresos.
Aunque las provincias cerraron el tercer trimestre acumulado de 2025 con números positivos, el margen fiscal comenzó a achicarse de manera significativa. Así lo advierte el Informe Fiscal y Financiero de las Provincias y CABA elaborado por la Fundación Encuentro, que muestra un escenario de superávit primario todavía vigente, pero cada vez más presionado por el fuerte crecimiento del gasto y la desaceleración de los ingresos.
Según el relevamiento, el consolidado provincial registró un superávit primario equivalente al 2% de los ingresos y un resultado financiero apenas positivo (0,2%). Sin embargo, la comparación interanual deja en evidencia un deterioro marcado respecto de 2024: mientras los ingresos crecieron apenas 2,7% en términos reales, el gasto primario se expandió un 11,7%, desalineamiento que comenzó a erosionar los márgenes fiscales.
Alta dependencia de Nación y rigidez del gasto
El informe vuelve a poner el foco en un problema estructural: la fuerte dependencia de las provincias de los recursos de origen nacional. La coparticipación y otras transferencias siguen siendo clave para sostener las cuentas subnacionales, lo que limita la autonomía fiscal de muchas jurisdicciones.
En paralelo, la estructura del gasto aparece fuertemente rigidizada. El gasto en personal, las transferencias corrientes y las prestaciones de la seguridad social concentran más del 80% del gasto primario total. Esa composición deja poco margen de maniobra frente a eventuales shocks negativos de ingresos y explica por qué la recomposición del gasto impactó de lleno en los resultados fiscales.
Un mapa fiscal con fuertes contrastes
Detrás del promedio consolidado se esconde una marcada heterogeneidad interprovincial. Las provincias con mayor dependencia de transferencias automáticas exhiben, en general, menores márgenes fiscales propios, mientras que la distribución per cápita de las transferencias —especialmente las no automáticas— muestra una dispersión significativa.
Esa discrecionalidad en el reparto de fondos nacionales termina incidiendo de manera directa en la disponibilidad de recursos y en los resultados fiscales relativos de cada distrito, profundizando las asimetrías entre provincias.
Deuda contenida, pero con riesgos latentes
En el plano financiero, el stock de deuda consolidada se mantiene en niveles históricamente bajos: equivale al 31% de los ingresos totales, sin cambios relevantes respecto de 2024. El dato refleja el impacto de las reestructuraciones encaradas en años anteriores y un escenario de financiamiento todavía acotado.
No obstante, el informe advierte sobre una vulnerabilidad clave: el 80% de la deuda provincial está nominada en moneda extranjera. Esa composición expone a las provincias a la dinámica del tipo de cambio, incluso con un nivel de endeudamiento relativamente reducido.
A esto se suma el perfil de vencimientos. Para lo que resta de 2026, los pagos de títulos públicos provinciales en dólares ascienden a unos USD 2.500 millones, con una fuerte concentración en determinados meses y jurisdicciones, lo que plantea desafíos en un contexto de escasez de divisas.
Un equilibrio frágil
En síntesis, las provincias siguen mostrando superávit, pero el informe de la Fundación Encuentro deja en claro que el equilibrio fiscal es cada vez más frágil. El aumento del gasto, la alta dependencia de Nación y la exposición a la deuda en moneda extranjera configuran un escenario que obliga a mirar con atención la sostenibilidad de las cuentas subnacionales en los próximos trimestres.