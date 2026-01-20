Con intendentes de muchos sectores, Kicillof reunió empresarios y piensa en 2027

RELEVAMIENTO

Preocupante: se desploma la actividad metalúrgica en la provincia de Buenos Aires Según datos del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), cayó 9,2% en diciembre de 2025. A nivel nacional muestra números similares a las peores épocas de pandemia de Covid-19.