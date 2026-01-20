20 de enero de 2026
EN CHASCOMÚS
Con intendentes de muchos sectores, Kicillof reunió empresarios y piensa en 2027
El gobernador encabezó la segunda reunión con empresarios, luego de realizarlo en Mar de Ajó días atrás. Las críticas a Milei se renovaron bajo la atenta mirada de trabajadores del turismo, además de alcaldes cristinistas, del Frente Renovador y la UCR
El gobernador sigue su ritmo en esta temporada de verano. Tras realizar su primera conferencia de verano en Villa Gesell, Axel Kicillof se dirigió hacia Chascomús para tener su segunda reunión con empresarios del turismo para analizar la realidad del sector en un marco donde los números son más bajos que años anteriores.
Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.
Junto a gran parte de su gabinete, el gobernador fue al distrito comandado por el intendente Javier Gastón para escuchar atentamente a los empresarios del turismo, gastronomía, cultura y comercial de la costa atlántica. Allí, el mandatario bonaerense fue contundente al cuestionar las políticas de Milei: “El Gobierno nacional está llevando adelante una política deliberada de destrucción de todo el aparato comercial, turístico y productivo de la provincia de Buenos Aires. Un plan económico equivocado que además responsabiliza a los empresarios y productores cuando les va mal”.
Además de la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, también dijo presente un número importante de intendentes de la región, de distintos colores. Además de Javier Gastón (Chascomús) también estuvieron los intendentes Juan Manuel Álvarez (General Paz), Gustavo Barrera (Villa Gesell); Marisa Fassi (Cañuelas), Sebastián Ianantuony (General Alvarado).
Llamó la atención la presencia de un puñado de intendentes de la UCR como José Castro (Monte); Esteban Santoro (General Madariaga) y el alcalde interino de Saladillo, Alejandro Armendáriz.
Uno de los participantes del encuentro realizado en el Centro de Chascomús sostuvo que “cada uno de los representantes contó cómo están pasando este momento” y que “todo lo planteado por los empresarios es producto de las políticas económicas de este gobierno y que hay que revertirlas a partir del 2027”.
Mientras suena como una de las candidatas a presidir el PJ bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario dejó una frase picante con proyección a futuro: “Tenemos que construir una alternativa para el 2027, Axel”, sentenció la matancera
El cierre estuvo a cargo del gobernador bonaerense y expresó: “Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal. No es casualidad, es culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”.
“Vamos a seguir escuchando, acompañando y brindando respuestas a todos los sectores de la economía: no podemos sustituir ni reemplazar al Gobierno nacional, pero continuaremos acercando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para minimizar el impacto de las políticas antiindustriales y para proteger el trabajo”, sentenció.
El gobernador mantuvo una pausa en la interna dentro de Fuerza Patria y convocó a este encuentro a dirigentes de todos los sectores del peronismo bonaerense. Se espera que la próxima conferencia de verano sea en San Pedro, distrito gobernado por Cecilio Salazar, mientras que Carmen de Patagones será la sede de la próxima reunión con sectores productivos.