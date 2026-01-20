20 de enero de 2026
Abad sube el tono y acusa a Kicillof de "asfixiar" la autonomía marplatense
Tras el nuevo revés judicial para la Provincia en la Suprema Corte, el senador nacional de la UCR advierte que la negativa a devolver el complejo no es una discusión ideológica, sino un "capricho" que paraliza la planificación estratégica de la ciudad.
El prolongado conflicto por la administración de Punta Mogotes ha sumado un nuevo capítulo de tensión política y judicial que vuelve a poner el foco en la relación entre el gobierno de Axel Kicillof y el municipio de General Pueyrredón. En este escenario, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) salió al cruce de la administración bonaerense luego de que la Suprema Corte de Justicia provincial rechazara un planteo de la Fiscalía de Estado, ratificando la tendencia de los fallos previos a favor de la ciudad. Para el legislador marplatense, la persistencia del Ejecutivo provincial en retener el control del complejo costero ya no responde a un argumento jurídico sólido, sino a una "maniobra dilatoria" que afecta directamente el patrimonio de los vecinos.
Abad sostiene que el mensaje que emana de los tribunales es contundente: en tres instancias consecutivas, la Justicia ha respaldado la posición de Mar del Plata. Sin embargo, el senador observa con preocupación lo que denomina un "capricho político" por parte del gobernador Kicillof. Según su visión, el conflicto ha trascendido la esfera de un expediente administrativo para convertirse en un pulso institucional donde la Provincia parece cerrarse a una salida legal y financiera que el municipio ya intentó concretar en octubre de 2024, cuando depositó judicialmente los fondos para cancelar la deuda histórica y recuperar el pleno dominio del predio.
No obstante, la crítica no se limita a la batalla de sellos y juzgados. Abad pone énfasis en el costo de oportunidad que genera este estado de "indefinición permanente". Al no existir reglas claras ni una jurisdicción definida, la planificación a largo plazo de las 24 hectáreas más codiciadas de la costa marplatense queda en un limbo que perjudica tanto a los actuales concesionarios como a los usuarios y turistas. En ese sentido, el legislador advierte que la judicialización forzada por La Plata impide tomar decisiones estratégicas sobre infraestructura y servicios en un área que es vital para la identidad y la economía local.
Un punto de especial fricción en el discurso de Abad es el avance del denominado "Master Plan" impulsado de forma unilateral por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Para el senador, intentar proyectar reformas desde la capital provincial mientras se desconoce la voluntad de la ciudad y los fallos de la Justicia es una contradicción que solo profundiza la grieta institucional. En su mirada, no se puede decidir el futuro de un ícono marplatense "a espaldas de los marplatenses", calificando de "disparate" el hecho de que el municipio manifieste su voluntad de pago y la Provincia bloquee sistemáticamente esa vía de resolución.
Finalmente, el referente de la UCR insiste en que la discusión ha dejado de ser una cuestión de banderas partidarias para transformarse en una defensa de la legalidad y el federalismo interno. Para Abad, el camino hacia una solución definitiva es uno solo: el respeto irrestricto a los fallos judiciales y la devolución definitiva de Punta Mogotes a la órbita municipal. Bajo la premisa de que "la ciudad debe ser administrada por los marplatenses", el legislador busca cerrar filas en defensa de la autonomía local, exigiendo que se ponga fin a una estrategia de desgaste que, a su juicio, solo logra retrasar el desarrollo de Mar del Plata.