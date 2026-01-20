Volver | La Tecla Municipios 20 de enero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Abad sube el tono y acusa a Kicillof de "asfixiar" la autonomía marplatense

Tras el nuevo revés judicial para la Provincia en la Suprema Corte, el senador nacional de la UCR advierte que la negativa a devolver el complejo no es una discusión ideológica, sino un "capricho" que paraliza la planificación estratégica de la ciudad.

