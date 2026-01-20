Preocupante: se desploma la actividad metalúrgica en la provincia de Buenos Aires

POSIBLE INTERNA

MDF delinea listas propias y el PJ bonaerense demora la reunión de su Junta Electoral Con el cierre de listas en marcha y el cronograma definido, el peronismo bonaerense atraviesa una fuerte interna entre el kicillofismo y el kirchnerismo. En ese marco, la reunión de la Junta Electoral Partidaria prevista para este martes fue postergada para mañana, mientras avanzan los armados territoriales.