Tras el escándalo por la bandera simple faz, desde la oposición piden capacitación para el gabinete

Luego del revuelo por la bandera sublimada de un solo lado, el kicillofismo presentó un proyecto para que el intendente interino y su gabinete realicen una capacitación obligatoria en símbolos patrios. La iniciativa no solo alcanzaría a la gestión actual, sino que quedaría establecida para futuras administraciones.

