Tras el escándalo por la bandera simple faz, desde la oposición piden capacitación para el gabinete
Luego del revuelo por la bandera sublimada de un solo lado, el kicillofismo presentó un proyecto para que el intendente interino y su gabinete realicen una capacitación obligatoria en símbolos patrios. La iniciativa no solo alcanzaría a la gestión actual, sino que quedaría establecida para futuras administraciones.
La controversia por la bandera nacional sublimada de un solo lado que el Municipio colocó en la rotonda del Golf, en Playa Grande, sigue sumando capítulos y ahora escaló a un nuevo plano político. Tras las críticas iniciales y el pedido para reemplazar la insignia, sectores del kicillofismo impulsaron un proyecto de ordenanza que va más allá del símbolo: proponen una capacitación básica obligatoria en educación cívica para el intendente interino Agustín Neme y los integrantes del Departamento Ejecutivo.
El episodio ocurrió en uno de los paseos más emblemáticos y transitados de Mar del Plata y no tardó en viralizarse. La imagen de la bandera —celeste y blanca de un lado y completamente blanca del otro— generó burlas, memes y cuestionamientos en redes sociales, más aún después de que el propio Municipio difundiera el video del izamiento.
La situación también tuvo impacto en el Concejo Deliberante. Primero, desde Unión por la Patria pidieron que se reemplace la bandera por una impresa correctamente en ambos lados. Pero luego, el bloque de Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, alineado con el kicillofismo, avanzó con una iniciativa más amplia, que apunta directamente a la responsabilidad institucional del Ejecutivo.
En los considerandos del proyecto, sostienen que “la Bandera Nacional Argentina es un símbolo patrio de máxima jerarquía institucional, representativo de la Nación, de su orden constitucional y de los valores democráticos que la sostienen”. También recuerdan que la Ley 23.208 establece que su uso debe realizarse “siempre con el debido respeto y honor, imponiendo un deber reforzado a las autoridades públicas”.
El proyecto de ordenanza propone encomendar al intendente y a todo el Ejecutivo a realizar una capacitación obligatoria en educación cívica, con especial énfasis en el uso, respeto y significado de los símbolos patrios, el ceremonial y el protocolo institucional, conforme a la normativa nacional vigente.
La iniciativa no solo alcanzaría a la gestión actual, sino que quedaría establecida para futuras administraciones. Además, el proyecto prevé que la capacitación sea dictada por el docente de mayor antigüedad del sistema educativo municipal y que se realice en un establecimiento educativo municipal, en carácter de clase cívica institucional.
El texto también advierte que el uso no reglamentario de símbolos patrios en mástiles oficiales “afecta el decoro institucional” y puede generar consecuencias sociales y legales, al proyectar una imagen de desinterés por los valores comunes y la identidad nacional.
Así, lo que comenzó como un detalle material en un paseo costero terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión política, con Neme en el centro de la escena y el debate trasladado al terreno de la formación cívica y la responsabilidad institucional.